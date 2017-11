‘La situación del abuso sexual pasó a otro nivel’

No es fácil mantenerse por 19 años en la televisión sin perder relevancia, pero eso es precisamente lo que ha logrado la serie ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’. Más ahora, cuando el abuso sexual, núcleo en el que se desarrollan sus historias, se ha convertido en un tema de amplia discusión en el ámbito artístico de Hollywood.



La serie, en el formato policíaco, se ha dedicado a contar casos inspirados en la violencia de género y en esa delgada línea entre el poder y la capacidad de manipular. Acaba de estrenar su temporada 19 (martes, 8 p. m., por Universal Channel), manteniendo un esquema de narración en el que confluyen una investigación policial y un proceso judicial.

Esa fusión ha logrado calar en la audiencia, que encuentra en el tono dramático de los casos (y en un tratamiento que no cae en la explotación o el amarillismo), una propuesta atractiva a pesar de lo difícil que puede resultar ver las historias que se desarrollan en cada episodio.



“No hay duda de que esta serie es pionera en ese ámbito judicial de los delitos sexuales, pero intentamos tener una jurisdicción también en los crímenes de odio, delitos relacionados con la infancia o las personas mayores (...) Ahora, con todo lo que pasa en Hollywood –refiriéndose a las denuncias contra Harvey Weinstein y Kevin Spacey por abuso sexual–, se revela que lo que manejamos en la ficción es realmente un gran problema, pero no solo en esta meca del cine o la televisión”, recalca el productor ejecutivo de la serie, Michael Chernuchin.



“Es una discusión que está también emparentada y es prevalente en contextos en los que se mueven personas poderosas (…) Es cierto, la serie no podría estar más conectada con lo que está pasando ahora. Recuerdo que hace unos días recibí un mensaje de alguien que me decía: ‘Ustedes son la serie más importante de la televisión’ ”, relata Chernuchin.



Puede pensarse que al ser el productor de ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’, el realizador aprovecha la marea para ensalzar los alcances de esta serie, pero enfatiza que con lo que se ha logrado hasta ahora es indudable que hay un conocimiento de causa de una problemática que es muy fuerte en la sociedad estadounidense, pero que a la vez está rodeada de un silencio vergonzoso de algunos sectores.



“No creo que ahora el entretenimiento pueda evitar hablar del tema. La situación del abuso sexual pasó a otro nivel (...) Siento que va a expandirse más allá de Hollywood. Hace poco tratamos el tema con una historia parecida a la de Weinstein, antes de que se revelara su escándalo”, recuerda.



Chernuchin agrega que “el año pasado se rodó un capítulo inspirado en el caso de Roger Ailes (el presidente de la cadena de noticias Fox News, que dejó el cargo luego de una demanda por acoso sexual instaurada por Gretchen Carlson, una expresentadora del informativo), pero creo que examinaremos el tema de Weinstein, aunque no de una manera obvia: vamos a hacerlo con una perspectiva diferente”, adelantó el productor.

Protagonista poderosa

La temporada 19 de 'La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales' tiene como protagonista a Mariska Hartigay (la sargento Olivia Benson), quien es la jefe del equipo que investiga cada uno de los casos.



“Tenemos en ella a un personaje femenino muy fuerte. No lo sabía hasta que comencé a trabajar en la serie (…) es un ícono y estoy seguro de que todo el mundo necesita a una persona del estilo de Benson en su vidas”, opina el productor Michael Chernuchin.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO@AndresHoy1