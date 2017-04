‘Prison Break’ regresa estrenando barrotes

03 de abril 2017 , 12:00 a.m.

03 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Fue en una charla informal entre los actores Dominic Purcell y Wentworth Miller donde surgió por primera vez la idea de revivir la serie ‘Prison Break’, que ambos protagonizaron entre 2005 y 2009.



Ellos coincidieron en el rodaje de la serie de TV ‘Flash’ y entonces recordaron esos cuatro años de trabajo que los convirtieron en estrellas de la televisión internacional.



“Resultó que luego nos acercamos a Fox y ellos estaban teniendo una conversación similar acerca del tema. Recuerdo que cuando lograron que estuviera Paul Scheuring (el creador de la original ‘Prison Break’), pensé: ‘Ya tenemos algo verdadero aquí’ ”, recordó Miller en una entrevista reciente.

El actor interpretó en la serie a Michael Scofield, quien se hace encarcelar para salvar a su hermano, que también está en prisión.



En sus cuatro años al aire, la serie consiguió extender la tensión y el ritmo acelerado de una trama en la que no todo salía como se esperaba. A su vez, cultivó una base de fanáticos muy amplia en todo el mundo al conseguir mantenerlos al filo del asiento.



En un principio parecía un sencillo drama carcelario, pero con el tiempo se convirtió en un viaje intenso de acción.



“No fue difícil reencontrarnos. Quiero decir, Wentworth es un gran compañero y siempre he estado cerca de él (...). Somos amigos; tal vez lo más extraño de todo esto fue reencontrarme con mi personaje (Lincoln Burrows)”, agregó Dominic Purcell, su compañero de fórmula.

Encierro sin fronteras

El nuevo ciclo de ‘Prison Break’, que se estrena este martes a las 10 p. m. por el canal de televisión paga Fox, se desarrolla en Marruecos siete años después de los acontecimientos en los que supuestamente Scofield había fallecido (el desenlace del último episodio de la temporada anterior). Esto lleva a que su hermano decida en esta ocasión asumir un plan para encontrarlo.



“Todo sucede en un centro de detención de Yemen. Lincoln se dirige allá para hacer lo suyo: lidiar con terroristas del grupo Estado Islámico y otro tipo de cosas impactantes”, adelantó Purcell.



Uno de los aspectos que prometen llamar la atención de los fanáticos es la idea de evolución y transformación emocional de los protagonistas, aspectos que se revelan con mayor profundidad en el caso de Michael Scofield.



“Mi personaje ha transitado por un camino oscuro, y el reencuentro con su hermano conlleva una serie de interrogantes acerca de cómo ha cambiado y si es digno del respeto y amor de su hermano”, explicó Miller.



Mientras que para su compañero, uno de los aspectos que mejor definen la reverencia que ha alcanzado la serie es el amor familiar.



“Lo que gusta es ese vínculo, ese amor entre los hermanos, porque es un tema universal. ¿Hasta dónde irías para salvar a un ser querido? Así que todo se refiere a eso en un nivel muy profundo; y, obviamente, la química entre Michael y Lincoln es maravillosa. Son opuestos, pero a la vez muy cercanos”, explica Purcell, para quien hay algo de nostalgia alrededor de la idea de revivir la serie.

Así mismo, asegura que está orgulloso por regresar a una producción que lo convirtió en una estrella internacional.



“No me gustan mucho las palabras ‘icónica’ o ‘fenómeno’, con las que identifican a ‘Prison Break’, pero me encanta todavía ser parte de ella”, reflexiona.



Mientras que para Wentworth Miller, reencontrarse con el papel de Michael Scofield ha sido una experiencia reveladora.



“Este es un personaje que me ha dado muchos regalos y continúa desafiándome. Tanto en el aspecto físico, que es muy duro, como en lo emocional, ya que implica situaciones muy intensas y encuentros de vida o muerte”, concluyó Miller.

¿Cuándo se puede ver?

La serie de televisión se estrena este martes, a las 10 p. m. por el canal de televisión paga Fox.



