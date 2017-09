Un pedacito de Nueva Zelanda a través de su cine

A través de nueve títulos, y durante siete días, Nueva Zelanda trae por primera vez a Colombia una muestra de lo mejor de su producción cinematográfica.

La Cinemateca Distrital, ubicada en el centro de Bogotá, será el escenario donde se proyectarán las películas, en cuyas historias se reflejan actividades icónicas de este país (que significa tierra de la gran nube blanca), como el rugby, y las vidas de los maoríes, una de las etnias más importantes de su geografía.



El Primer Festival de Cine de Nueva Zelanda cuenta con la presencia en Bogotá del director Chris Pryor y la productora Miriam Smith, que en la noche de este viernes, en la inauguración, acompañarán la proyección de su película The Ground We Won.



Los invitados especiales también participarán en un conversatorio sobre su trabajo documental, que será mañana, a las 5 p. m.



Otra de las actividades del certamen es la conferencia ‘Caminos y protocolos: colaborando con comunidades indígenas en proyectos fílmicos’, la cual se llevará a cabo el lunes 4 de septiembre, en el Centro Ático de la Universidad Javeriana.



Para esta actividad, el ingreso es gratuito y se permitirá hasta completar el aforo.

​

Los demás filmes que forman parte del festival, que terminará el 7 de septiembre, son Whale Rider (2002), Boy (2010), White Lies (2013), The Dead Lands (2014), Hip Hop-eration (2014), Born to Dance (2015), Mahana (2016) y The Dark Horse (2014).



Esta última producción ha sido el único filme que se estrenó comercialmente en Colombia hace dos años, con el título El renacer de un campeón.

¿Cuándo y dónde?

Primer Festival de Cine de Nueva Zelanda: desde este viernes y hasta el 7 de septiembre. Cinemateca Distrital, carrera 7.ª n.° 22-79, Bogotá.



Funciones: 1, 3, 5 y 7 p. m. Boletas: 2.000 y 2.500 pesos. Consulte la programación aquí.



