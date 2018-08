Fox prepara una segunda película de Los Simpson

Según informó The Wall Street Journal, Fox prepara la continuación de ‘Los Simpsons: la película’, el film que en 2007 recaudó más de 527 millones de dólares en todo el mundo. La compañía, cuyos activos fueron adquiridos en su mayoría por Disney, también planea realizar el primer largometraje animado de la serie Padre de familia.

En el momento en que se estrenó la película de la familia amarilla de Springfield, el proyecto se había vuelto una pesadilla para Matt Groening , su creador, debido a la cantidad de tiempo que tuvo que dedicarle y la cantidad de animadores que tuvo que destinar a esa producción.



David Silverman, director de la producción, afirmó que para volver a estrenar otra película harían falta unos 10 o 15 años de trabajo. Actualmente, en medio del proceso de cambios y renovación en que está inmersa la Fox tras su adquisición por parte de la compañía del ratón Mickey, al parecer esos argumentos ya no pesan tanto. Groening, sin ir más lejos, estrenará este viernes su primera serie original para Netflix, Desencanto.



Fox no sólo apuesta a Los Simpson para darle nuevos aires en la pantalla grande: el creador de Padre de familia, Seth MacFarlane -actualmente al frente de la serie The Orville- expresó en distintas oportunidades su deseo de encontrar la historia perfecta para crear una película sobre la familia Griffin. Esta serie animada se estrenó en enero de 1999 y fue cancelada por Fox en 2002, pero tras la popularidad de sus distintas reposiciones y ventas en DVD, la serie fue repuesta en la pantalla y ya tiene 16 temporadas en su haber.

LA NACIÓN (Argentina) / GDA