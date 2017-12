BBC prepara un documental sobre Harvey Weinstein

Con la promesa de presentarles a sus espectadores el recuento definitivo del escándalo de Harvey Weinstein, la cadena británica BBC anunció la producción de un documental de 90 minutos sobre el productor de Hollywood.



Weinstein, fundador de compañías como Miramax y The Weisntein Company, ha sido acusado por más de acoso sexual (incluso algunas violaciones) por parte de más de 80 mujeres, como Angelina Jolie, Ashley Judd, Rose McGowan y Paz de la Huerta, entre otras.



El documental será producido por la compañía Lightbox y el director, Simon Chinn, quien ha estado al frente de aclamados documentales como 'Searching for Sugar Man' y 'Man on Wire' (ambos ganaron el premio Óscar).

Según revela el sitio en internet de 'Variety', el documental incluirá entrevistas con actrices que han acusado a Weinstein, además de periodistas, productores, directores, agentes y productores envueltos en el escándalo.



Algunos, añade la publicación, hablarán en público por primera vez sobre el caso.



La producción, que será dirigido por Ursula MacFarlane, se transmitirá en televisión en Inglaterra pero también estará en salas de cine, con el objetivo de poder aspirar a los premios Oscar y a los Bafta del país europeo.