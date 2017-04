Los Premios Platino anunciaron sus prenominados

04 de abril 2017 , 08:08 a.m.

04 de abril 2017 , 08:08 a.m.

Los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano anunciaron en Madrid las 20 cintas seleccionadas en cada categoría, de las que saldrán el 31 de mayo las cinco nominadas de cada apartado para esta nueva edición de unos premios que se entregarán el 22 de julio en la capital española.

'Neruda', del chileno Pablo Larraín; 'Las elegidas', del mexicano David Pablos; 'Desde allá', del venezolano Lorenzo Vigas, o 'Un monstruo viene a verme', del español J.A. Bayona, están entre las favoritas de esta cuarta edición de los premios.



Entre los prenominados sobresalen producciones colombianas, como 'Anna', de Jacques Toulemonde, en las categorías de mejor película iberoamericana de ficción, mejor guion, mejor dirección de fotografía y mejor director; 'La semilla del silencio' (mejor ópera prima, mejor dirección de montaje, mejor dirección de sonido y mejor música original), 'Oscuro animal' (mejor ópera prima), los documentales 'Paciente' y 'Todo comenzó por el fin' y la producción televisiva 'La niña' (mejor serie o miniserie).

La semilla del silencio Andrés Parra y Angie Cepeda están prenominados por su trabajo en 'La semilla del silencio'. Andrés Parra y Angie Cepeda están prenominados por su trabajo en 'La semilla del silencio'.



Aspiran a ser nominados a mejor dirección, David Pablos, J.A. Bayona, Lorena Muñoz, Lorenzo Vigas, Pablo Larraín, Pedro Almodóvar, Ana Cristina Barragán, Gabriel Mascaró, Ivo Ferreira, Julio Hernández Cordón, Kiro Russo, Kleber Mendonça, Pavel Giroud, Pepa San Martín, Raúl Arévalo o Gastón Duprat y Mariano Cohn.



Entre los actores hay nombres como los del chileno Luis Gnecco por su interpretación de ‘Neruda’; el argentino Óscar Martínez por su escritor de ‘El ciudadano ilustre’ (por el que ganó la Copa Volpi de la Mostra de Venecia); su compatriota Leonardo Sbaraglia por su ingeniero parapléjico de ‘Al final del túnel’ o el exboxeador del cubano Yotuel Romero en ‘El acompañante’.



En el apartado femenino optarán a ser nominadas actrices de la categoría de la brasileña Sonia Braga, por ‘Aquarius’; la española Penélope Cruz, por ‘La reina de España’; la argentina Cecilia Roth, por ‘Migas de pan’, y la española Emma Suárez, por ‘Julieta’.



A mejor documental podrán optar títulos como ‘2016. Nacido en Siria’ (España), ‘El viento sabe que vuelvo a casa’ (Chile), ‘Frágil equilibrio’ (España), ‘Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil’ (Brasil) y ‘O Cinema, Manoel de Oliveira e Eu’ (Portugal).



Uno de los galardones que se diferencia de lo habitual en otros premios cinematográfico es el Platino al cine y educación en valores, al que optarán historias como las de ‘Aquarius’, ‘Alba’, ‘El acompañante’ (coproducción entre Colombia, Cuba, Francia, Panamá y Venezuela), ‘Cartas Da Guerra’, ‘Migas de pan’ o ‘El inca’.



Este año se suma además la categoría de mejor miniserie o teleserie, con finalistas como la brasileña ‘3 %’, la peruana ‘Amores que matan’, la mexicana ‘Hasta que te conocí’ y las españolas ‘El Ministerio del Tiempo’ y ‘Velvet’.



Madrid, que acogerá la ceremonia de los considerados Óscar del cine iberoamericano después de que lo hicieran Panamá, Marbella (España) y Punta del Este (Uruguay), aprovechará para promocionarse como escenario de rodajes, anunció la alcaldesa Manuela Carmena, así como para organizar actividades paralelas como el VI Foro EGEDA-FIPCA del Audiovisual Iberoamericano y proyecciones de largometrajes participantes.

'Todo comenzó por el fin', de Luis Ospina, es finalista en la categoría de mejor documental. Foto: Archivo particular

Entre los intérpretes, están como finalistas Andrés Parra (mejor interpretación masculina por 'La semilla del silencio'), Juana Acosta ('Anna') y Angie Cepeda ('La semilla del silencio'), en la categoría de mejor interpretación femenina, .



Otros títulos presentes en la mayoría de las categorías son 'Rara', de la chilena Pepa San Martín (la única de las favoritas que no opta a mejor película, sino a mejor ópera prima); 'Boi Neon', del brasileño Gabriel Mascaró; 'El ciudadano ilustre', de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn; 'Viejo calavera', del boliviano Kiro Russo, o la portuguesa 'Cartas Da Guerra', de Ivo Ferreira.



De las 847 producciones presentadas, 142 pasaron la primera selección a cargo de instituciones cinematográficas de los 23 países de Iberoamérica, y 104, tras una segunda criba, optan a las nominaciones finales.



Los 20 finalistas -excepto en el caso de animación, que son cinco- fueron anunciados hoy por los actores Adrián Lastra, Asier Etxeandía, Ernesto Alterio, Leticia Dolera, Natalia de Molina y Juan Pablo Shuk en un multitudinario acto celebrado en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid, con mucha representación institucional y de la industria del cine.



Las otras propuestas para la categoría de mejor película iberoamericana de ficción están también la española 'Julieta', de Pedro Almodóvar; la brasileña 'Aquarius', de Kleber Mendonça; la mexicana 'Desierto', de Jonás Cuarón; la cubana 'El acompañante', de Pavel Giroud, o la argentina 'Gilda, no me arrepiento de este amor', de Lorena Muñoz.



A la mejor ópera prima de ficción optan, además de 'Rara' y 'La semilla del silencio', 'Desde allá' -primer León de Venecia para un filme iberoamericano- y la boliviana 'Viejo Calavera'.



Así como la española ‘Tarde para la ira’ -triunfadora de los últimos Premios Goya-; la ecuatoriana ‘Alba’; la argentina ‘El invierno’; la mexicana ‘La delgada línea amarilla’; la dominicana ‘La familia Reyna’ o la panameña ‘Salsipuedes’.

Los premios se entregarán el 22 de julio en Madrid FACEBOOK

TWITTER



El año pasado, la gran ganadora de estos premios fue la colombiana 'El abrazo de la serpiente', que se alzó con siete galardones, incluidos mejor película y mejor dirección.



Los Premios Platino del Cine Iberoamericano, promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España (EGEDA), con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), y con el apoyo de las Academias e Institutos de cine iberoamericanos, Latin Artist y la Fundación AISGE, persiguen difundir el cine iberoamericano y lograr su mejor distribución.