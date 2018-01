Los monstruos le vuelven a salvar la vida a Guillermo del Toro

“Desde mi infancia siempre he sido fiel a los monstruos. He sido salvado y absuelto por ellos. Por 25 años he moldeado pequeñas y extrañas historias hechas con emoción, color, luz y sombras, y en tres precisos momentos, estas fábulas han salvado mi vida” fue la conmovedora reflexión del director mexicano Guillermo del Toro al recibir el premio como mejor director en la gala de los Globos de Oro, que la semana pasada se entregaron en Los Ángeles (Estados Unidos).

Del Toro –que el jueves también ganó el premio a Mejor Director en los Critics’ Choice Awards– se refería a las criaturas de ‘El laberinto del fauno’, ‘El espinazo del diablo’ y la que muchos críticos consideran la más grande de sus aventuras cinematográficas: ‘La forma del agua’. Ese reconocimiento en la gala considerada la antesala de los Óscar de la Academia refuerza la idea de que el nuevo filme del mexicano pueda luchar por las categorías de más peso.



No hay que olvidar que ‘La forma del agua’ ya recibió el León de Oro de la Bienal de Venecia, como mejor película. Muchos están hablando de la pulcritud técnica y la sensibilidad emocional que envuelve el encuentro entre una mujer sordomuda y una criatura mitad humana y mitad anfibia. Esta película se estrena en Colombia el próximo jueves (18 de enero). “Del Toro está en forma con esta fantasía romántica tierna, concebida de forma deslumbrante, encabezada por la extraordinaria Sally Hawkins (...). Exudando arte, empatía y sensualidad por los poros”, escribió el crítico de ‘Variety’ Guy Lodge.

En un tono parecido se refirió David Rooney de ‘The Hollywood Reporter’, para quien “está inundada de placeres sorprendentes, Guillermo del Toro despliega puro encantamiento (...). Con una exquisita interpretación de Sally Hawkins que transmite tanto delicadeza como fortaleza”. Así mismo, Robbie Collin, de ‘The Telegraph’, fue más allá al decir que “provoca un hormigueo en todas partes del cuerpo, algo que otras películas no pueden hacer”.



“Fue el guion más hermoso que he leído hasta ahora”, reflexionaba Sally Hawkins en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



La actriz de papeles de gente sencilla, de personajes nobles cargados con complejidades cotidianas toma el mando en esta fábula, en la que los incomprendidos parecen tener un momento de redención. Ella interpreta a Elisa Esposito, una mujer encargada de oficios varios en un laboratorio que termina convirtiéndose en pieza esencial de un conflicto gigantesco, que se emulsiona con un extraño amor por una criatura que es parte de una investigación.

Sally Hawkins (centro), junto a Octavia Spencer (der.) y Michael Shannon (izq.) en una escena de la cinta. Foto: Cortesía Fox

Las soledades confluyen en encuentros secretos, deseos de comunicación y extraña ternura que Del Toro, reveló, específicamente en la relación que configuraba una niña y un ser mitológico en ‘El laberinto del Fauno’, una de sus películas más famosas y reconocidas; claro, antes de que se le ocurriera ‘La forma del agua’. En ese filme, Elisa y Doug Jones (quien interpreta al ser anfibio) revitalizan la fórmula y le aplican un poco más de sentimiento y humanidad.



“Jones es increíble. Lo adoro; tiene un gran corazón, y su experiencia en la película se resume en la manera como sobrepasa el traje o la piel que lo recubre. Tiene una hermosa forma la manera como se mueve. Era fácil enamorarse de este hombre pez, ya que se trata de un alma hermosa”, explica Hawkins, quien comparte en este filme con Octavia Spencer, en el papel de su mejor amiga, Zelda, y Michael Shannon, quien hace las veces de antagonista en este cuento de hadas profundo y aterradoramente cercano a lo mejor y lo peor de la condición humana.



