Premios son amores / El otro lado

07 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

La televisión pública tiene poco ‘rating’ pero gana premios. Y los gana porque hace una televisión decente que gusta a los que creen que se puede hacer programas con calidad.



Hace poco pasaron los premios TAL (Televisiones de América Latina) en el festival Doc Montevideo. En este certamen se reconoce y promueve la excelencia y la calidad en la producción de contenidos realizados por las televisoras públicas y culturales del continente. Allí Señal Colombia gana todos los años, en el 2017 también ganó Telepacífico.



TAL es la red más importante que junta a más de 200 televisiones públicas, culturales, comunales, universitarias y educativas de América Latina.

TAL es una red de intercambio y distribución de contenidos, coproducción internacional y formación. Cuenta con más de 7.000 títulos disponibles en su WebTV, donde usted puede ver la mejor televisión cultural y documental de América Latina.



Telepacífico con ‘Arraigados’ ganó el Premio TAL en la categoría de Mejor producción de relevancia social. ‘Arraigados’ es una serie documental que retrata la vida de tres indígenas que viven en la ciudad de Cali y deciden viajar a sus resguardos nativos en busca de sus orígenes ancestrales.



Los protagonistas son un estudiante universitario que aún no encaja en la dinámica de la academia, una mujer desplazada que quiere reencontrarse con su familia y un joven desempleado que no halla su lugar en la ciudad.



A través de ellos se abordan las costumbres de estas comunidades y el choque de culturas al que se enfrentan, enfatizando en el valor propio que tiene la sabiduría indígena y la manera como esta les ayuda para enfrentar la vida en la ciudad. Importante que un canal regional vuelva a hacer documentales con contenidos y estilo local. Bien por su premio.



Señal Colombia ganó tres premios: ‘Los niños’, mejor documental unitario; ‘El día que’, mejor programa periodístico y ‘Científico por día’, mejor contenido educativo.



‘Los niños’ resume la vida de Anita, Ricardo, Andrés y Rita, que son unos adultos que tienen síndrome de Down.



‘El día que’ es una serie documental que narra el papel de los medios en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia.



'Científicos por un día' es una serie que muestra la cotidianidad y las soluciones científicas que encuentran un actor apasionado por el conocimiento, una actriz y activista ambiental y un músico científico del verso. Felicitaciones a Señal Colombia.



Estos premios indican que si se sale del típico programa de entrevistas y estudio que hacen los regionales, si se abandonan esos programas de inteligentes educando ignorantes, que si se intentan otros formatos es posible hacer otra TV; que más que competir con Caracol y RCN ofrezcan otros sabores y placeres, unos más diversos.



Por ahora, a Señal y los regionales les queda tres asignaciones para ser significativos: ser más populares, practicar el pecado del entretenimiento y poner en pantalla a más ciudadanos en sus voces y estilos.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión