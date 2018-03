Meryl Streep, la poderosa actriz que espera otro Óscar

Ella interpreta a Katharine Graham, la primera directora femenina de un prominente periódico estadounidense como lo es el Washington Post, en el que ostentó el poder sobre la libertad de prensa en una época donde las mujeres eran en su mayoría excluidas de los roles periodísticos.



Streep dijo que fue esa ironía a que le motivó a estar en la película. “Lo interesante de este guión es que le tocó a una mujer mantener la línea de la libertad de prensa en un momento en que las mujeres estaban excluidas de cualquier tipo de papel de liderazgo en la prensa ", dijo la actriz ganadora del Oscar en la primera película que actúa junto a Tom Hanks y que además marca su primera colaboración con el famoso director Steven Spielberg.

La película narra parte de la historia de la editora del Washington Post Katharine Graham y el editor Ben Bradlee, quien en 1971 tuvieron un enfrentamiento con la Casa Blanca de Richard Nixon mientras luchaban por publicar los “Papeles del Pentágono”, un informe secreto lleno de inquietantes revelaciones sobre la participación de Estados Unidos en el guerra de Vietnam. “



Steven Spielberg quiso hacer esta película como una respuesta a las ‘noticias falsas’ que han estado permeabilizando la sociedad de hoy con una historia real que sucedió hace más de cuarenta años y que sigue siendo tan vigente como en esa época”, comenta la actriz.



En The Post: los secretos del Pentágono Tom Hanks interpreta al editor del periódico The Washington Post Ben Bradlee, que quiere el permiso de Graham para publicar los Documentos del Pentágono: información gubernamental secreta sensible y condenatoria sobre la Guerra de Vietnam que había sido cubierto por décadas. A propósito de su nominación al Oscar, EL TIEMPO tuvo la oportunidad de entrevistar a Streep para hablar sobre su rol.





Tras hacer este papel, ¿todavía confía en la prensa y por qué esperamos 40 años y para hacer algo contra lo que está sucediendo en los últimos meses?



Bueno, podrían preguntarse por qué hemos esperado 40 mil años (risas) porque las cosas han estado cambiando en los últimos 40, 50 años, cambios trascendentales, cambios trascendentales a diferencia de cualquier otro período en la historia humana y el hecho de que no avanza lo suficientemente rápido no es sorprendente, pero vivimos un momento muy emocionante que comenzó en los años 60, cuando tantos grupos que habían sido excluidos de los centros de poder y de toma de decisiones comenzaron tener una voz.



Así que estoy muy feliz de que Steven haya decidido hacer una película sobre este momento de la historia porque es muy seminal. Fue un momento en que ciertamente en los Estados Unidos las cosas cambiaron, política, culturalmente y de muchas maneras diferentes que se ven en esta película, muchas de ellas gracias a la misma prensa, que siempre ha sido vital en una sociedad libre.



Usted ha interpretado a muchas mujeres extraordinarias en su carrera y probablemente ha conocido a muchas de ellas. ¿Qué cualidades tienen las mujeres extraordinarias y qué cualidades hacen que una mujer sea extraordinaria?



Sí, he conocido a algunas mujeres increíbles y sorprendentes. Quiero decir, la semana pasada conocí a una periodista llamada Patricia Mayorga, periodista mexicana, que es increíblemente valiente, que expone la corrupción en México y el nexo entre los carteles y los políticos, y que es una mujer solitaria y su vida se ve amenazada interminablemente, pero lo que ella comparte con otras personas valientes es su optimismo. Es impactante que ella, que se encuentra en la vanguardia de todos estos problemas y que su vida está amenazada y la vida de su familia se vea amenazada todos los días, tenga esperanza y supongo que esa cualidad es realmente importante en personas que hacen o escriben la historia. No puedes dejar que los malvados te depriman, y eso es algo que creo que he notado.





¿Qué piensa que le permite mantener ese optimismo y curiosidad en su carrera frente a cada papel que interpreta?



No me siento ni remotamente en la misma liga que muchas de las mujeres que he interpretado y que fueron tan valientes, desde Karen Silkwood, por ejemplo, pero tengo curiosidad sobre qué hace que dichas mujeres puedan ponerse de pie y tomar decisiones difíciles. Siempre me resulta interesante cómo las personas provienen de entornos muy diferentes y cómo son sus vidas. Siempre he tenido curiosidad sobre otras personas y sobre cómo son, por qué son como son y de las que he podido hacer películas. Muchas de ellas enfrentaron decisiones realmente difíciles, opciones, temores y miedos así que sí, creo que solo tengo curiosidad y creo que lo recibí de mi madre. Podría decir que soy entrometida también (risas), pero me siento muy interesada en cada personaje.



¿Por qué Katherine Graham es relevante hoy?



Bueno, ella tomó una posición valiente en su vida y lo hizo en un momento en el que estaba bastante insegura, incluso sobre su legitimidad en el puesto que ocupaba. Ella no debería haber sido consciente de sí misma o intimidada o insegura, pero lo fue y eso fue en virtud de la época en que vivió porque claramente su vida demostró que con el tiempo ella tenía la capacidad de los líderes más brillantes que tenemos. Las personas sienten que no merecen estar donde están. Esto es lo que hace detener a tantas personas brillantes, tantas mujeres brillantes. Y con el tiempo se dio cuenta de cómo se estaba minando a sí misma y a su propia legitimidad. Este es un personaje tan interesante porque ella es, en cierto modo, emblemática de muchas mujeres que vivían en un mundo que era bastante diferente. No había mujeres, realmente muy pocas mujeres en los negocios que no fueran secretarias ni asistentes. Había muy pocas abogadas, muy pocas doctoras, había y todavía hay muy pocas mujeres en el gobierno, en la ley. Entonces es algo bastante sorprendente de que eso no fue hace tanto tiempo y que por supuesto, las cosas no han avanzado sin grandes esfuerzos.



¿Se siente presionada al ser la actriz con mayor número de nominaciones al Oscar en la historia?



No, la palabra no es presionada, más bien es honrada, por lo que no deja de ser un acontecimiento ser nominada junto a tan grandes actuaciones por parte de mis colegas actores y así poder promocionar mejor historias importantes que merecen ser vistas en cine como The Post. Me siento muy afortunada y me alegra que la audiencia, el público en general sienta que cada vez que actúo en una película siempre doy lo mejor de mí.





MARIO AMAYA

Para EL TIEMPO