Juventud, divino castigo

Una caja de casetes de audio encierra el misterio que rodeó la muerte de una adolescente. Ese es el marco argumental de la serie 13 Reasons Why (13 razones por qué), que explora problemáticas juveniles por medio de una historia que contiene elementos de drama y thriller, pero que se conecta con esos hechos de confusión, maltrato o desubique que viven los jóvenes en la etapa escolar.En este momento, la serie ya cuenta con la reacción entusiasta de la crítica y del público, por ofrecer un punto de vista más complejo y arriesgado de las pesadillas de la juventud.

Ella es la protagonista de esta apuesta en la que se profundiza en las complejas relaciones juveniles y los conflictos que experimentan algunos adolescentes, así como en la manera como los adultos reaccionan o responden.



La trama comienza con Clay Jensen (Dylan Minnette), cuando regresa de la escuela y recibe por correo las cintas de audio en las que Hannah (Langford), una de sus compañeras, explica por qué se suicidó.



“Creo que profundiza acerca de que existe mucha presión por salir bien de la escuela, por adaptarse y por pensar en el futuro; y es, a la vez, un campanazo de alerta para quienes están pasando por un momento difícil”, explica la actriz.



Igualmente, su colega Dylan Minnette (No respires) reconoce que no se trata solo de exponer un problema, sino de revelar cómo una reacción o respuesta adecuada a tiempo puede cambiar las cosas.



“En 13 Reasons Why hay una fuerte consideración sobre lo que es correcto o incorrecto. La idea es que cuando la gente la vea sepa que lo que haces –ya sea el más mínimo detalle positivo o el desaire más sutil– puede impactar la vida de alguien”, dice Minnette.



Lo que llama la atención de la serie es que no se trata simplemente de un caso de matoneo, sino que explora hasta alcanzar ciertos tópicos de thriller policíaco. “Es un espacio ideal para discutir el tema”, contrasta Langford, acerca del maltrato escolar.



“Mostramos diferentes situaciones alrededor del caso de Hannah, pero sin vanagloriarlas o satanizarlas; la idea es que la gente se interese, reflexione y, si puede, se identifique”, insiste Minnette.



Para lograr ese ambiente cercano y por momentos incómodo de la vida escolar, el equipo de producción rodó durante seis meses, con el apoyo de psiquiatras y consultores. “Nos sensibilizamos; hablamos con gente que pasó por situaciones que reflejamos en la serie”, recordó la protagonista, que debuta en este proyecto, “que ha sido un reto muy fuerte para mí”.



En un momento, llegó a sonar para el personaje la cantante y actriz Selena Gómez, pero al final esta se interesó en el proyecto como productora. “Cuando supe del libro, quise compartirlo con mis fanáticos (...). Luego me di cuenta de que no había nadie mejor para el papel que Katherine, ella era cautivadora frente a la cámara”, dijo Gómez en un encuentro con periodistas en Nueva York.



El crítico Maureen Ryan, de Variety, calificó esta apuesta de “sincera, pero también es, de manera importante, creativamente competente”. Mientras que para Leah Greenblatt, de Entertainment Weekly, es un “retrato honesto y conmovedor sobre qué se siente al estar perdido siendo joven y demasiado frágil para el mundo”, explicó.Se trata de un producto cercano y honesto sobre un universo juvenil imposible de ignorar.

¿DÓNDE SE PUEDE VER?



La serie ‘13 Reasons Why’ ya se encuentra disponible en la plataforma de contenidos de TV y cine Netflix.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Nueva York*

* Por invitación de Netflix