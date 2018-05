¿Por qué el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars?

‘May the fourth be with you, Maggie’. Esa fue la frase con la que miembros del Partido Conservador, de Reino Unido, felicitaron a Margaret Thatcher por su posesión como Primera Ministra, el 4 de mayo de 1979.



‘May the fourth’ significa '4 de mayo' y hace un juego de palabras con la pronunciación en inglés de la famosa frase de Star Wars "May the force be with you", que significa “Que la fuerza te acompañe”.Y así fue como nació la relación entre el 4 de mayo y la saga de ciencia ficción.

El día de Star Wars tomó fuerza desde el 2011, cuando en las salas de cine del Toronto Underground Cinema, en Canadá, se organizó un festival en el que el tema eran las películas de Gerorge Lucas (creador de Star Wars).

La primera película de Star Wars se estrenó en 1977 y la idea original fue concebida por George Lucas Foto: Archivo EL TIEMPO

Desde entonces, los fans de la saga celebran esta fecha. Aunque la idea no fue de sus creadores, la productora Lucasfilm, creada por Luca, la adoptó y la convirtió en una celebración oficial.



Actualmente, organizaciones como la Unicef se han unido a este festejo. En la edición de este año, por ejemplo, Lucasfilm se comprometió a donar 1 dólar por cada publicación en redes sociales con el hashtag #RoarForChange, que será destinado a una campaña contra la desnutrición infantil.

Lucasfilm donará 1 dolar por cada publicación del hashtag #RoarForChange FACEBOOK

El recaudo de la saga ha sido de más de 8.775 millones de dólares en todo el mundo.



La próxima película será ‘Star Wars, episodio IX’ y se espera que su estreno sea en diciembre del 2019.



