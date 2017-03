¿Por qué Hugh Jackman no usa el traje amarillo de Wolverine?

Con 'Logan' termina la aclamada interpretación de Hugh Jackman como Wolverine, el conflictivo mutante de los X-Men. Fueron ocho películas (y un breve cameo) en las que el actor lució sus garras retráctiles y se identificó por completo con el personaje.





(También: La última aparición de Hugh Jackman como Wolverine)

Pero tras 17 años, muchos fanáticos de la saga de Marvel todavía se hacen una pregunta: ¿Por qué Hugh Jackman nunca se enfundó el traje amarillo que viste Wolverine en los cómics y series animadas?



Aunque muchos creyeron que en 'Logan' esto iba a ocurrir, más o menos a manera de despedida, tampoco se dio. Y ha sido el propio director de la película, James Mangold, el encargado de resolver la incógnita.



Logan Logan Traíler 'Logan'.

Según el cineasta, el traje amarillo no se hubiera ajustado a la personalidad del mutante. Por eso, al menos de su parte, no encontraba sentido para vestirlo así.



"Logan es el menos narcicista de todos los superhéroes, de cualquier tipo, sea de Marvel, DC u otro lugar", afirmó en una entrevista con 'ScreenRant'.



"Lo que quiero decir es: ¿quién se pone un traje especial cuando simplemente tiene que hacer sus buenas acciones? ¿Y por qué? La única explicación es que tengas algún tipo de acuerdo de marca y creo que eso está muy lejos de Wolverine", agregó.



Finalmente, Mangold dijo que ese rasgo del personaje es algo que sobrevive en las páginas del cómic. "Y no sé si podría vivir en algún otro lugar", concluyó.



EL COMERCIO (GDA)