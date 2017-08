Naomi Watts es la cara de ‘Gypsy’, la nueva serie de Netflix

Naomi Watts está en todas las marquesinas. Reales y por ‘streaming’. Es la estrella de ‘Gypsy’, la nueva serie de Netflix sobre una terapeuta que se involucra demasiado con sus pacientes. Es una crucial presencia en la serie ‘Twin Peaks’, y sus películas, como ‘The book of Henry’, se estrenan una tras otra.



Pero no siempre fue así. La tímida chica que creció en Australia, y que desde niña se hizo amiga de su compatriota Nicole Kidman en la filmación de unos comerciales, ha tenido un éxito tardío a pesar de haber sido la cara emblemática de algunas de las mejores películas de los últimos años: ‘Promesas del este’, de David Cronenberg; ‘21 gramos’ y ‘Birdman’, de Alejandro González Iñárritu. Lo suyo ha sido un premio al esfuerzo y el talento.

Y, de hecho, esta actriz, nominada dos veces al Óscar, es la estrella de la que ha sido considerada como la mejor película en lo que va del milenio: la enigmática y fabulosa ‘Mulholland Drive’, de David Lynch.



Hace 16 años, cuando Watts hizo esta producción, no era una película. Era un piloto de televisión para ABC, un ‘spin off’ de la emblemática serie ‘Twin Peaks’, finalmente rechazado porque los ejecutivos consideraron que la actriz no era lo suficientemente joven. Tenía 33 años cuando recibió este balde de agua fría. “Siempre me pregunté si era buena para esto o no”, ha dicho.



Inversiones francesas salvaron a ‘Mulholland Drive’, a Lynch y, sobre todo, la carrera de la actriz. Según ella misma ha recordado, antes del rescate estaba lista para abandonar Los Ángeles y dejar atrás una carrera sin un resultado brillante. “Pero una amiga me convenció de quedarme en la ciudad hasta el estreno de ‘Mulholland Drive’ ”, le dijo a la prensa.



Esa amiga era Nicole Kidman. Naomi Watts viene de la misma generación dorada de Kidman y de la actriz Thandie Newton (‘Westworld’). De hecho, compartieron escenas en una película icónica de 1991, que marca el inicio para las tres: ‘Flirting’, de John Duigan, un relato en el que la más protagónica era Newton; la villana, Kidman, y la secundaria imborrable, Watts.

También fue una imborrable secundaria en ‘Tank Girl’, superproducción de la directora Rachel Talalay que adaptó un adelantado cómic de los 90. Era la oportunidad para que Watts alcanzara la gloria que ya estaba consiguiendo, a inicios de los 90, su amiga Nicole Kidman. Pero ‘Tank Girl’ fue un fracaso y la actriz, a pesar de su talento, no podía sacárselo de encima. Después de muchos pilotos, series de televisión promedio (‘Home and Away’) y películas malas (‘Los hijos del maíz 4’, lanzada directamente al mercado del video), el destino de Naomi Watts parecía ser el de su personaje en ‘Mulholland Drive’ (Betty, una artista estancada en los fracasos).



Pero ella se mantuvo firme. “Puedo decir que sigo activa en este negocio pese a que no me he hecho ninguna cirugía”, ha comentado la actriz sobre su apariencia, asumiendo sus 48 años. Si antes era imposible ser una estrella de la televisión a esa edad, ahora Naomi Watts lo es sin problemas.



Su propio y reciente ‘show’ es ‘Gypsy’, del que ella es productora ejecutiva y que sigue la historia de una terapeuta sin aparentes códigos éticos de conducta. Alguien con una doble vida. Ha sido una nueva oportunidad para tomar riesgos.



Y aunque algunas primeras reseñas no son del todo amigables con esta creación –que cuenta entre sus créditos de dirección con la mujer detrás de ‘50 sombras de Grey’, Sam Taylor-Johnson–, lo cierto es que ‘Gypsy’ puede entenderse como un peldaño más en la carrera notable de esta actriz, capaz de ser una dama en peligro en la subvalorada ‘King Kong’, de Peter Jackson, o una mujer bajo el acecho de la mafia rusa en ‘Promesas del este’, rol que la llenó de elogios.

También se ha llenado de piropos con la nueva ‘Twin Peaks’. Su papel como la esposa cándida de la ‘reencarnación’ del agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan) le ha hecho ganar el rótulo, entre la crítica de Estados Unidos, del “jugador más valioso” de esta joya televisiva.



En la prensa recordó sus tristes días de pruebas para ganarse un lugar. “Las audiciones son tan humillantes y degradantes. Tienes cinco minutos para un rol que has pasado seis o más horas estudiando. Y te metes en estas habitaciones llenas de personas que apenas hacen contacto visual. Están aburridos y frustrados porque no pueden encontrar a la persona adecuada, la energía es aplastante y hace que sea difícil. Pasar por ese proceso una y otra vez te hace sentir tan herida que es imposible dar lo mejor. Es por eso que nunca olvidaré lo que David Lynch hizo por mí. Cuando me escogió para ‘Mulholland Drive’, yo estaba literalmente en el lugar más bajo. Él logró quitar todas esas máscaras”, ha contado en entrevistas.



Y así ha sido siempre con Naomi Watts: actúa sin máscaras. Era cosa de ponerla bajo el foco para apreciar su talento.



ERNESTO GARRATT VIÑES

EL MERCURIO (Chile) - GDA