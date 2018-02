‘Fuera del estudio’, en el corazón de María Beatriz Echandía

“Yo creo que puede ser de una hora”, le dijo la presentadora María Beatriz Echandía a Darío Restrepo, director de Televisión de EL TIEMPO Casa Editorial, cuando este último le propuso hacer Fuera del estudio, en septiembre pasado, pensando en el cambio de programación de City.

Ya en las tardes de City se hacía un pequeño recorrido por la redacción, como de siete minutos, contando los temas más importantes del momento en lo relacionado con noticias. “Pero se quedaba todo por fuera”, cuenta Echandía.



El programa empezó e emitirse a las 7:30 p. m., pero desde el pasado 22 de enero se pasa a las 5:30 p. m., antes de Radiocity.



Fuera del estudio se trata de poner a los editores de las distintas áreas de la redacción del diario EL TIEMPO a analizar la noticia caliente del momento.



“Nosotros hacemos un formato que creo que es único, porque trabajan juntos los dos sistemas del periódico, que son los dos canales de televisión (City y EL TIEMPO Televisión) y la redacción; tomamos esos dos lenguajes y los llevamos a un formato de media hora”, explica.



Echandía llega a estas cortas charlas con los editores con muchos datos, pues cada día, desde las 2 p. m., ella y su equipo están en la preparación de cada edición. La acompañan Andrés Figueroa (productor) y Ricardo Pérez, jefe de emisión de fin de semana de City en esta tarea, así como realizadores y camarógrafos.



“Analizamos con los editores cuáles son las noticias del día, pues ellos siempre están un paso adelante de nosotros, ya que tienen información privilegiada. Es muy interesante esta mezcla de lo que pasa; le hace un gran aporte a City, cuyo fuerte es la información”, agrega Echandía.

A todo esto ha ayudado que al momento de emitirse el programa se esté dando un hecho del que se hable, “y tenemos una cámara de City en el lugar. Nos pasó la semana anterior con los sucesos en los supermercados Supercundi. Mientras hablábamos con el editor del impreso, presentábamos imágenes en vivo”, dice.



Echandía, además, llega a hablar con el editor con la noticia clara y con sus propios datos. “Siempre he sido una buena lectora de noticias en los periódicos, al punto de que en mi familia me dicen que me leo hasta los avisos de las personas que fallecieron. Por eso, esta parte de mi vida y mi carrera es muy importante, porque estoy haciendo un sueño realidad: estar en la redacción de un periódico todos los días”, cuenta.



La conductora, que además presenta el programa Entrevistas con María Beatriz, nació en Sincelejo y estudió su carrera en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.



“Hago parte de una generación de graduados que seguimos en los medios y muchos estamos en la televisión”, comenta.



En 1993, María Beatriz Echandía dejó de hacer el noticiero del canal regional Teleantioquia y llegó a Bogotá a trabajar en el Noticiero Nacional. “Recuerdo que también llegaron en ese momento las transmisiones satelitales, que le dieron una nueva imagen a la televisión colombiana”, dice.



Echandía estuvo en momentos muy duros para el país, como la tragedia del río Páez, en el Cauca, cuando presentó lo que sucedía tras el sismo y la avalancha del 6 de junio de 1994, la cual dejó, según los datos recopilados, 800 muertos.



Y una más fue la noticia que dio de un accidente aéreo en Perú, en el que viajaba un conocido de Echandía.



“Esto nos enseña que cuando damos una noticia siempre debe haber un gran respeto por el dolor de muchas familias. Cuando la dije, no tenía ni idea de que esa persona que yo conocía iba en el avión; lo supe después y me impactó mucho”, comenta.

Dónde y cuándo

‘Fuera del estudio’. De lunes a viernes, a las 5:30 p. m. por City.



