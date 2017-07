El cine de terror rinde tributo a George A. Romero

17 de julio 2017 , 09:04 a.m.

Al enterarse de la muerte de de su "viejo amigo y colaborador" George A. Romero, el famoso novelista Stephen King, uno de los grandes maestros del género del terror, escribió en su cuenta de Twitter: "George, no habrá otro como tú".



Y es que Romero, quien falleció a causa de un cáncer de pulmón, fue un cineasta que a partir de las limitadas posibilidades de producción del cine de serie B logro popularizar el género de zombis, que en los últimos años se ha convertido en uno de los más rentables de la industria del entretenimiento.

Su película 'La noche de los muertos vivientes' fue la que dio el pistolazo inicial a las tramas de terror con aquellos seres sin funcionamiento cerebral y hambrientos de carne.



Fue filmada en blanco y negro y protagonizada por el actor negro Duane Jones, toda una apuesta para la industria de aquella época.



El film gira entorno a un grupo de personas que trata de sobrevivir al ataque de cadáveres que han vuelto a la vida.



A pesar de contar un presunto de apenas 100.000 dólares, logró recaudar unos 30 millones de dólares en todo el mundo y dio pie a cinco secuelas -entre ellas 'El amanecer de los muertos vivientes' (1978) y 'Día de los muertos' (1985)-.

Y aunque a primera vista aquellas criaturas terroríficas podrían tomarse como los villanos de la historia, lo cierto es que Romero imprimía a sus cintas una crítica social en la que usualmente los humanos terminaban tomando las decisiones mas catastróficas.



También había metáforas sobre la paranoia nuclear que desató la Guerra Fría y dardos a las instituciones sociales y políticas.



Incluso hablaba sobre el racismo rampante de la época, encarnado en el personaje que encarnó Jones, Ben, quien

Trailer George A Romero Tráiler de 'La noche de los muertos vivientes'.

Esas cintas generaron varios remakes y fueron la fuente de inspiración de producciones tan populares como 'The Walking Dead' y '28 días después'.



Aquel universo de los zombis, que ya se había explorado en la literatura y en películas como 'Anduve con un zombi' (1943), de Jacques Tourneur -que centraba su relato más en la metáfora de la esclavitud-, generó un universo propio lleno de especulaciones y teorías de los fanáticos.



Una de las discusiones más populares es sobre la nueva tendencia de presentar zombis que corren, lo que Romero descartaba de plano.



"Los zombis no corren, lo digo definitivamente, como el padrino o el abuelo de los zombis... Si alguien tiene a zombi que corre, no le pongan cuidado, sus tobillos se romperían", dijo en una entrevista con Vice.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, que escribió y dirigió en 2006 el film de

fantasía 'El laberinto del fauno' y produjo en 2013 el thriller 'Mamá', señaló que "es difícil encontrar ahora las palabras" para definir lo que representa su fallecimiento. "La pérdida es enorme".



El director Eli Roth, otra figura del cine de terror, alabó el coraje del cineasta por "confrontar el racismo hace 50 años", al escoger a Jones para protagonizar su mítica película.



"George Romero se merecía llevarse el 5% de cada cinta sobre zombis hecha después de 1968. Siempre fue muy correcto sobre este tema", dijo de su lado el crítico de cine Scott Weinberg.



La mayoría de sus películas fueron rodadas en Pittsburgh o en sus alrededores, donde se encuentra la Universidad Carnegie-Mellon en la que el director estudió.



Romero nació el 4 de febrero de 1940 en Nueva York, de padre cubano y madre lituano-estadounidense.



