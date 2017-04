Netflix anunció las producciones que llegarán a su plataforma en mayo

Como ya es costumbre, cada mes son varias las nuevas películas que llegan a Netflix. Luego de anunciar que algunas producciones como ‘Prision Break’, ‘Modern Family’, ‘24’, entre otras, saldrán próximamente de la plataforma, el gigante del streaming publicó las nuevas adiciones que llegarán en el mes de mayo.



Películas nominadas a los premios Óscar, nuevas temporadas de series y mucho más, aterrizarán en Netflix a partir del primero de mayo. Aprovechando que el mes arranca con festivo, la plataforma trae grandes producciones que usted no se puede perder.

‘Moonlight’

Moonlight Foto: Productora A24

Ganadora a mejor película en la última edición de los premios Óscar, ‘Moonlight’ es el título más importante que llegará a Netflix en mayo. Ahora, desde la comodidad de su casa, podrá disfrutar de la historia de un joven que crece en uno de los barrios más pobres de Miami.

‘Lion’

Otra de las nominadas al Óscar que llega a Netflix. Esta película fue competencia directa de ‘Moonlight’, ‘La La Land’ y ‘Manchester by the sea’ en la gira de premios. La cinta protagonizada por Dev Patel, relata los sucesos de la vida de un joven indio que vuelve a su hogar luego de haber sido adoptado por una pareja australiana 25 años atrás.

Dev Patel- Lion Foto: See-Saw Films

‘Hasta el último hombre’

También nominada a mejor película en los Óscar, ‘Hasta el último hombre’, protagonizada por Andrew Garfield, cuenta las hazañas de un médico de guerra en la Segunda Guerra Mundial.

'Hasta el último hombre', nominada a mejor película de drama, es un filme bélico que cuenta la historia de un médico de guerra. Foto: Cross Creek Pictures

‘Batman: El caballero de la noche asciende’

Aclamada por los fanáticos, la última parte de la trilogía de Christopher Nolan llega al fin a la plataforma. El último desafio de Batman, interpretado por Christian Bale, será defender Ciudad Gótica de Bane, el villano más cruel que haya enfrentado el superhéroe.

Batman vs Bane. Foto: Warner Bros

‘House of cards’: cuarta temporada

Uno de los regresos más esperados. La cuarta etapa del drama presidencial protagonizado por Kevin Spacey llegará a Netflix el 30 de mayo. Frank Underwood, presidente de EE. UU. tendrá que superar todavía más retos si quiere seguir en la cima del poder estadounidense.

Frank Underwood, de 'House of Cards', es interpretado por Kevin Spacey. Foto: Netflix

‘Sense8’: segunda temporada

Un año después llega a las pantallas de los usuarios de Netflix una nueva temporada de ‘Sense8’. La segunda etapa de la historia de ocho personas que, por un extraño don, están interconectadas, estrenará el 5 de mayo. La serie, original de la compañía, acompaña a ‘Orange is the New Black’, ‘House of Cards’ y ‘Stranger Things’ en la lista de producciones de Netflix más aclamadas por la audiencia.

'Sense8' de Netflix es, debido a sus múltiples locaciones y efectos especiales, una de las series más costosas. Foto: Netfllix

Otras series y películas:

-‘Capitán América y el Soldado de Invierno’

-‘El sorprendente Hombre Araña 2’

-‘Her’

-‘War Machine’

-‘Arrow’: cuarta temporada

-‘Bloodline’: tercera temporada

-‘Penny Dreadful’: segunda temporada

ELTIEMPO.COM