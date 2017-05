Netflix no podrá participar en el Festival de Cannes a partir del 2018

Netflix, el servicio de video por internet, no podrá competir en el Festival de Cannes después de este año a menos de que cambie su política y estrene sus películas en el cine, dijeron el miércoles los organizadores.



El festival del 2017, que comienza la próxima semana, tiene por primera vez las películas de Netflix en competencia, una decisión que enfureció al sector cinematográfico francés, ya que la compañía dijo que las películas sólo serán transmitidas a los suscriptores y no se mostrarán en los cines.

El director del festival, Thierry Fremaux, había dicho que creía que Netflix organizaría algún tipo de estreno cinematográfico para las dos películas en competencia, 'The Meyerowitz Stories' y 'Okja', ambas muy esperadas, con estrellas como Jake Gyllenhaal, Ben Stiller y Tilda Swinton.



Pero el festival dijo el miércoles que no se llegó a tal acuerdo, y si bien se permitirá que las películas sigan en competencia este año, posteriormente no se aceptará ninguna película que no tenga garantizada su distribución en los cines franceses.



"El Festival se complace en dar la bienvenida a un nuevo operador que ha decidido invertir en el cine", dijo el festival en su página web en respuesta a los rumores de que las películas de Netflix serían excluidas a último minuto de Cannes 2017.



"(Cannes) quiere reiterar su apoyo al modo tradicional de exhibición de cine en Francia y en el mundo", continuó, añadiendo que a partir del próximo año sus normas explícitamente declararán que cualquier filme presentado a la competencia deberá "comprometerse a ser distribuido en las salas de cine francesas".



El fundador de Netflix y presidente ejecutivo de la firma, Reed Hastings, hizo una breve pero contundente declaración en su página de Facebook. "El 'establishment' está cerrando filas contra nosotros. Vean Okja en Netflix el 28 de junio. Un filme sorprendente al que las cadenas de cines quieren bloquear su ingreso a la competencia en Cannes"



REUTERS