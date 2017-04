Presencia colombiana en el Festival Internacional de Cine de Panamá

Desde el 2012, el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) se ha ido consolidando como una plataforma para dar a conocer las películas y los documentales más destacados - en su mayoría independientes - que cada año se realizan en Iberoamérica y el Caribe.



Por la alfombra roja del evento han desfilado reconocidos directores, productores, actores y empresarios del mundo cinematográfico, y en los teatros de la ciudad se han proyectado largometrajes de nuestro país como ‘Los Colores de la Montaña’, ‘La Tierra y la Sombra’ y ‘El Abrazo de la Serpiente’, entre otros.

Ahora, en su sexta edición, el festival más importante del cine panameño ha presentado una selección muy rigurosa de producciones audiovisuales, que además de contar con una cuota considerable de talento colombiano, también resalta el trabajo de directores jóvenes que hoy están teniendo éxito en diferentes escenarios alrededor del mundo.



A continuación, un listado de los filmes nacionales que se presentan en el festival, y algunas declaraciones de sus realizadores.

Producciones



Pariente

El filme del director Iván Gaona tiene como protagonista a Willington, un camionero del municipio de Güepsa, en Santander, que transporta caña de azúcar y que busca desesperadamente recuperar el amor de su ex novia Mariana, pero ella está a punto de casarse con otro hombre, que además resulta ser pariente de Willington.



Durante su paso por la ciudad de Panamá, Diana Pérez Mejía, la productora de la película, le dijo a EL TIEMPO que “la intención fue hacer una película que reflejara el acento, la fisionomía y el carácter del santandereano, que es bien particular. No buscábamos exaltar o mostrar una cara bonita de algo, sino contar una historia, que además está enmarcada en un momento social y político del país”



Algo que hace especial a esta película es que todos los actores son habitantes naturales de Güepsa, y recibieron clases de actuación durante dos meses.

Bad Lucky Goat



El filme se rodó en la isla de Providencia y está basado en la difícil relación que ha tenido Oliveros con su propia hermana. Foto: El filme se rodó en la isla de Providencia y está basado en la difícil relación que ha tenido Oliveros con su propia hermana.

La ópera prima de Samir Oliveros es una historia de reconciliación entre dos hermanos con personalidades incompatibles, quienes luego de atropellar accidentalmente a una cabra con la camioneta de su padre, se ven envueltos en una aventura para encontrar la manera de reparar el vehículo antes de que lleguen los turistas que se hospedarán en el hotel de la familia. Durante su travesía, los hermanos pasarán por una carnicería, una casa de empeño e incluso visitarán el local de un brujo en busca de ayuda.



El filme se rodó en la isla de Providencia y está basado en la difícil relación que ha tenido Oliveros con su propia hermana. Según el director, “fuimos muy amigos cuando éramos chiquitos, pero cuando llegamos a la adolescencia todo cambió. Yo tenía claro que quería ser artista y por eso trataba de ser original, pero ella tendía a copiarse de mí en todo y eso me irritaba muchísimo. Eso me llevó a rechazarla y desde los 16 años no hemos vuelto a ser amigos”.



‘Bad Lucky Goat’, una comedia que busca alejarse de las historias enfocadas en el conflicto armado colombiano, tuvo su premiere mundial en el festival South by Southwest, de Austin (EE.UU) y ahora se está presentando en el festival de cine de Curaçao.

Garras de Oro



Como todos los años, el Festival Internacional de Cine de Panamá presenta una franja de producciones especiales, en la que se reúnen algunos filmes clásicos de Iberoamérica. Entre los que fueron seleccionados para esta ocasión se encuentra ‘Garras de Oro’ (1926), la película muda más importante que se ha hecho en Colombia, y que aborda de forma polémica el tema de la separación entre Colombia y Panamá.



El director caleño Luis Ospina, quien fue uno de los primeros en revisar, rescatar y restaurar esta producción, dijo que “es una película que tiene una historia muy interesante de contar, y cuya existencia se conoció 60 años después de haberse estrenado”.



Además, Ospina se refirió al buen momento por el que atraviesa el cine nacional, al afirmar que “nunca se han producido tantas películas como ahora en el país. Esto se debe a la ley de cine y a la diversidad de temas y de visiones cinematográficas que tienen los nuevos directores. La época que a mí me tocó vivir cuando trabajaba con Mayolo era muy diferente”.

Coproducciones



Santa y Andrés



La historia está ambientada en 1983 y gira en torno a dos personajes: Santa, una campesina apegada a los ideales de la Revolución cubana, a quien el Partido Comunista encomendó la misión de vigilar a Andrés, un escritor homosexual que vive aislado y que no le inspira confianza al régimen de la isla.



Este largometraje, que obtuvo el premio mayor en el Festival de Cine de Guadalajara, fue producido por la empresa colombiana Igolai Producciones, en alianza con la cubana 5ta Avenida y la francesa Promenades Films.

Anna



Anna es una joven colombiana que vive en París con su hijo Nathan, de diez años, pero Philippe, su ex marido, la amenaza con quitarle la custodia del pequeño. Sin otra opción posible, Anna se ve obligada a escapar de regreso a Colombia, donde intentará construir una nueva familia. La película es dirigida por el colombo-francés Jacques Toulemonde, y protagonizada por la actriz caleña Juana Acosta.

Jesus

Esta coproducción entre Francia, Chile, Alemania, Grecia y Colombia, tiene como protagonista a un joven de 18 años llamado Jesús, cuya incapacidad para comunicarse se ve compensada por la televisión y por el grupo de K-pop del cual hace parte.



El Festival Internacional de Cine de Panamá concluirá el próximo 5 de abril, ese mismo día anunciará la película que fue escogida como favorita del público.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO