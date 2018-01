Conozca las películas biográficas que llegan a las pantallas 

Mucho se ha hablado de la impresionante caracterización de Gary Oldman como Winston Churchill. Con un puro en la boca, gestos, ropa y maquillaje que le suman años, el actor logró uno de sus personajes más verosímiles, muy cercano a quien fuera el primer ministro británico que condujo a su imperio durante la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con los biógrafos del político.

Las horas más oscuras (Darkest Hour), que se estrenará en Colombia el 18 de enero, encabeza la cosecha de películas biográficas que llegarán a las pantallas y plataformas web entre este año y el 2019.



Con el Globo de Oro a mejor actor entre el bolsillo, se espera que Oldman reciba el primer premio Óscar de su carrera por dejar la piel como Churchill.



“Él va más allá de la transformación física y la expresión emocional; es algo más cercano a lo sobrenatural”, aseguró el periódico Newsday.



Las imágenes del actor en la película que dirige Joe Wright (Orgullo y prejuicio, El solista) hablan por sí solas acerca de la naturalidad que logró en su rol.



En febrero, dos producciones más inspiradas en personas y hechos verídicos se estrenarán en las salas. El primero de ese mes debutará The Post: los oscuros secretos del Pentágono.



La película reúne a tres gigantes de la industria de Hollywood: Steven Spielberg (en la dirección) con Tom Hanks y Meryl Streep (en los papeles principales). La trama gira en torno a Katharine Graham, quien se convirtió en la primera editora de un periódico estadounidense, The Washington Post. Durante su gestión, el diario cuestionó el gobierno de su país y sus presidentes, teniendo como punto álgido el escándalo de Watergate, que acabó con la renuncia de Richard Nixon.



“Streep es reverenciada por sus actuaciones, siempre refrescantes y vivas, especialmente cuando hace comedia. Pero, en este drama, su actuación es impresionante, un torbellino imparable”, describió Stephanie Zacharek, en Time Magazine.



El 15 del mismo mes llega a los cines la truculenta historia de la patinadora Tonya Harding, quien intentó cerrarle el paso de la peor manera a su rival principal, Nancy Kerrigan, en las competencias artísticas sobre hielo, al orquestar un ataque en contra de su colega.



La actriz Margot Robbie da vida a Harding en Yo, Tonya (I, Tonya), sobre los acontecimientos que acabaron con la carrera deportiva de una de las glorias del patinaje en Estados Unidos.



La misma Robbie, como la reina Elizabeth I, forma parte del elenco del filme Mary Queen of Scots, un drama histórico que retoma la trágica vida y las conspiraciones que rodearon a la monarca escocesa, quien fue conocida como María Estuardo. Saoirse Ronan es la protagonista de esta producción que se estrenará durante el segundo semestre del año.

Dos de Scorsese para el 2019

En septiembre del año pasado se confirmó que el estudio Paramount Pictures estaba en negociaciones con el director ganador del Óscar Martin Scorsese para que dirigiera un biopic (película biográfica) sobre el presidente de EE. UU. Theodore Roosevelt.



El actor Leonardo DiCaprio será el encargado de interpretar al excéntrico mandatario, quien alternó la política con la cacería, la carrera militar y la escritura.



El mismo realizador neoyorquino se encuentra en la filmación de The Irishman, basado en la figura de Frank Sheeran, un célebre asesino a sueldo de la mafia irlandesa.



La película, producida por la plataforma de contenidos web Netflix, reúne a Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, veteranos de la pantalla.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

