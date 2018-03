Lucrecia Martel se embarcó en su película más ambiciosa

“A veces uno dice que se trata de una película histórica y te imaginas un montón de cosas que quizás en Zama no vas a encontrar”. Así describe la directora argentina Lucrecia Martel su más reciente producción, que ya se encuentra en las salas de cine del país.

Recordada en los circuitos de cine como la artífice de películas como La ciénaga, La niña santa o La mujer sin cabeza, ella reconoce que Zama es una de las producciones más ambiciosas de su carrera.



La trama gira en torno a la historia de un oficial español del siglo XVII que se encuentra en Asunción (Paraguay), a la espera de regresar a Buenos Aires, pero en ese lapso experimenta una serie de situaciones tratando de cambiar un presente complicado, solitario y que se sostiene en un fuerte deseo de poder cambiar su situación.



“Intenta recrear de una manera falsa el pasado, pero no es una producción histórica”, recalca Martel sobre esta película.



“Costó como tres veces lo que costó alguno de mis trabajos anteriores, porque tuvo más escenarios y mayor complejidad, pero no es abismalmente distinta”, aclara la realizadora en una entrevista con EL TIEMPO.



Zama se inspiró en la novela homónima de Antonio Di Benedetto, escrita en 1956, y contó con la participación del actor mexicano de origen español Daniel Jiménez Cacho (Profundo carmesí, La cordillera).



“Él se encontraba en un momento en el que estaba buscando algo distinto y yo necesitaba muchísimo un actor que quisiera arriesgarse, y todo coincidió, porque esas dos cosas no se juntan, pero aquí lo hicieron (...). La experiencia fue extraordinaria por la concentración de Daniel y su manera tan delicada de hacer las cosas (...) fue un placer trabajar con él”, agrega Martel, quien llevaba una década alejada del cine.



“En ese tiempo guardé una distancia prudente con el cine, no alejándome pero tampoco estando tan cerca (…). No hablo de academia porque no tengo una formación académica formal, pues la experiencia pues ha sido mi gran formación (...). ¿Hoy de qué vivo? Doy charlas, talleres, no llevo una vida lujosa: no tengo que mantener una piscina o una casa de campo. No es muy costoso para mí aguantar hasta la siguiente película”, reflexiona.

La mirada crítica

La cineasta habla, además, de su lejanía de las redes sociales: “Allí hay una irascibilidad permitida, la gente se indigna todo el tiempo, es efervescente y banal, y dos semanas más tarde se ha olvidado todo el odio. No tengo redes sociales, las cosas me llegan lejanamente, no me veo obligada a contestar ni me ofendo tanto si me insultan, no porque me guste que me insulten, sino porque no me entero”, sostiene.



Para ella, también es palpable lo poco crítica que está la gente con las series de televisión. “Te digo que empiezo a ver algo y me aburro, pero no puedo negar que hay gente muy talentosa trabajando y está todo bien hecho”.



En su opinión, la idea de transmitir ideas profundas muy complejas acerca del mundo se ha perdido. “Si comparas Dallas o Dinastía con Breaking Bad, no cabe duda de la mejoría, pero no siento que esté permeando alguna cosa ácida o crítica respecto a lo que nos rodea”, reflexiona.



