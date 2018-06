Las impactantes secuencias de 'Mile 22', la película filmada en Bogotá

La película 'Mile 22', que el actor Mark Wahlberg rodó recientemente en Bogotá, acaba de lanzar un segundo tráiler, en el que se aprecian mucho mejor las escenas que se rodaron en algunos sectores de la capital colombiana.

El adelanto de la producción, en la que también actúan John Malkovich y Lauren Cohan, enfatiza mucho más las secuencias de acción, dando abrebocas de las explosiones que se filmaron en la zona de Lourdes, además de algunas persecuciones y tiroteos.



Entre los lugares de grabación también estuvo el antiguo edificio de la embajada de EE. UU. en Bogotá, donde ahora funciona el Ministerio de Ambiente, que fue acondicionado otra vez como sede diplomática para la filmación.



La producción es dirigida por Peter Berg, quien ha estado a cargo de otras producciones de acción como 'Marea negra', 'Día de patriotas' y 'El único superviviente', todas protagonizadas por Wahlberg.



La historia se centra en James Silva (encarnado por Wahlberg), un agente de una conflictiva unidad de la CIA. Silva tiene la misión de transportar a un personaje que tiene información sensible y que puede ser usada por terroristas.



En la cinta también actúa el actor indonesio Iko Uwais, un experto en artes marciales, que se dio a conocer en la película tailandesa 'The Raid', una vertiginosa historia de acción, llena de coreografías de luchas.



Uwais acrecentó su fama con la segunda entrega de 'The Raid': 'Berandal', que también fue bien recibida por la crítica y por los amantes del género gracias a esa explosiva mezcla de artes marciales orientales.



El artista incluso hizo un pequeño papel en el séptimo episodio de la saga 'Star Wars', 'El despertar de la fuerza', en la que participó junto a algunos compañeros de elenco de 'The Raid'.



Este es el tráiler restringido de 'Mile 22'.