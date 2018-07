'No reconocer el fracaso responde a la forma como nos criaron'

La argentina Julia Solomonoff tiene la habilidad de un cirujano para tomar con pinzas las historias que cuenta en sus películas: son ficciones, pero hay tanta realidad en ellas, que el espectador termina viéndose reflejado.

“Una vez leí que Marguerite Duras decía que ella no inventaba nada, que solamente observaba. Creo que mi trabajo es ese: observar, editar y una vez que tengo claro el personaje, el universo que quiero abordar, me enfoco en las situaciones que realzan más esas circunstancias. Ese es un trabajo de dramaturgia básico: el asunto pasa a ser como una prueba de química y me pregunto: ‘¿Con qué reacciona mejor, con agua, con madera o con metal?’”, cuenta la realizadora nacida en Rosario hace 50 años.



'Nadie nos mira' es el resultado de su más reciente experimento cinematográfico. El filme, que se puede ver en los cines del país, es un retrato del desamor masculino, el fracaso y la soledad, pero sobre todo, una mirada descarnada a la emigración latinoamericana hacia Estados Unidos, una temática que ha acaparado la atención del mundo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país.



“Resultó ser una película oportuna sin querer serlo”, agrega el actor argentino Guillermo Pfening, que interpreta a Nicolás, el protagonista de este drama.



Profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York, desde el 2009, y autora de los filmes 'El último verano de la Boyita' y 'Hermanas' conversó con este diario, junto con su protagonista (que también actuó en la cinta 'Wakolda'), acerca de 'Nadie nos mira'.



El personaje principal está repleto de matices. ¿Cómo fue el trabajo para concebir al Nico que vemos en pantalla?



Guillermo Pfening (GP): el personaje se logró luego de un trabajo arduo de los dos. Así llegamos a esa versatilidad, esa sutileza, porque Nico representa un montón de cosas: es un inmigrante, un hombre con el corazón partido, es gay, cuida un bebé, es un diablo, es adorable... para un actor que un director piense en un rol así te da un montón de matices para trabajarlo.



Julia Solomonoff (JS): él representa una sensación de amor, de desamor en este caso. La película es muy íntima, habla de alguien que se va de su ciudad, de su lugar, para poder terminar una relación nociva, que le hace mal, y que a pesar de ser tóxica no la rechaza. El personaje es un poco autodestructivo y muy orgulloso. Y este último aspecto es muy interesante para mí, porque lo pongo en situaciones muy humillantes.

Nico termina haciendo oficios varios ante el fracaso de su carrera actoral en Nueva York.



JS: La película habla de éxito o de fracaso. Ahora con todas las redes sociales hay una necesidad de como uno se proyecta, y es algo que deja a la gente muy vacía. Hay una especie de doble vida: lo que la gente está viviendo internamente y lo que proyecta para los demás (…) En la película, Nico tiene una vida muy precaria pero su orgullo le impide reconocerlo, así que pretende tener una imagen de éxito cuando en realidad la está pasando muy mal.



GP: Eso de no reconocer el fracaso responde a la forma como nos criaron, a tener que ser exitosos, todo lo que ves en la publicidad y en la televisión es eso, que vos podés triunfar. Y a veces está bien vivir la experiencia, que puede ser buena o no. Pero siento que hay que revalorizar esa experiencia. En el caso de Nico siento que hubiera sufrido menos si no hubiera estado condenado al éxito (...) Eso de no permitirse el fracaso, de equivocarse y volver a empezar, es algo muy masoquista de alguna manera.

¿Qué tan cercano a la realidad resulta el relato fílmico?



JS: Mucho, en mi caso. Yo tuve mi primera etapa en Nueva York, hace 20 años cuando llegué a estudiar a Columbia University con una beca, pero no me alcanzaba el dinero, así que trabajé como mesera y niñera. También tuve esa sensación de no pertenecer, de no encontrarme, de sentirme perdida en medio de las diferencias culturales.



GP: La película puede crear mucha empatía con el público por el nivel de realidad que maneja: todos nos hemos mudado de casa o de ciudad, y vivimos ese desarraigo; todos hemos vivido en algún momento un amor tóxico que nos hace mal, y todos tenemos sueños.



La migración y el rechazo son puntos coyunturales del filme.



JS: La verdad es que cuando empecé a escribir la historia y la filmamos el mundo era otro, es decir, Estados Unidos, Nueva York, era otro. Pero igual la película ya despuntaba ciertos términos de la inmigración, el desarraigo y la necesidad de autoreconocimiento también. La situación ha empeorado muchísimo.



La película habla sobre ser latino y sobre lo que imagina un estadounidense que significa ser latino.



GP: Yo me siento muy identificado con mi personaje en esa parte de migrar como actor. Yo me mudé de un pueblo a Buenos Aires, cuando tenía 18 años, en busca de oportunidades laborales. Y viví cosas como las que enfrenta Nico: ser rechazado en una audición, estar todo el tiempo a prueba, ser el blanco de las opiniones de los demás y ser calificado (o descalificado) todo el tiempo.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta