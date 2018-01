John Malkovich y Mark Wahlberg están en Bogotá para rodar una película

26 de enero 2018 , 08:46 a.m.

26 de enero 2018 , 08:46 a.m.

La película se centra en la historia de un oficial estadounidense de la CIA que reúne a un equipo táctico para detener a una banda de contrabandistas en la que está involucrado un miembro de la policía.

Malkovich y Walhberg estarán en Bogotá entre finales de enero y febrero para las secuencias de acción. La producción llega a la capital como parte de la Ley 1556 de 2013, que promociona al país como locación de películas y series.



‘Mile 22’ es una producción de STX en alianza con la empresa colombiana Dynamo Producciones, conocida por la exitosa serie ‘Narcos’ y las películas ‘Loving Pablo’, ‘Los 33’ y ‘Barry Seal: hecho en América’, todas con escenas filmadas en Colombia.

La actriz Lauren Cohan, famosa por su rol en la serie de TV The Walking Dead, también está en Bogotá como parte del elenco de ‘Mile 22’.



Para la producción, la Alcaldía Mayor autorizó varios cierres viales en Bogotá que serán anunciados con anticipación a los capitalinos.



Malokovich ha sido nominado al Óscar como mejor actor secundario en dos oportunidades: en 1985, por Places in the Heart, y en 1993, por En la línea de fuego. Mientras, Wahlberg ha sido postulado por su actuación en Los infiltrados, en 2007, y como productor de El ganador (candidata a mejor película en 2011).

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO