Dalida: una vida entre la tragedia y el espectáculo

La vida de Iolanda Cristina Gigliotti tiene los matices de la tragedia y la gloria. Dalida, como fue conocida esta cantante francesa de origen egipcio, destelló con su voz y sus éxitos en las décadas de 1950 y 1960. Pero su vida personal fue marcada por la muerte de sus tres grandes amores y la depresión, hechos que la condujeron al suicidio.

“¡Su existencia fue espectacular y trágica!”, comenta la realizadora francesa Lisa Azuelos, que dirige Dalida, una mujer enamorada de la vida, película biográfica sobre la artista icónica de la canción francesa.



“Su vida era como una telenovela. Su fama y notoriedad estaban a la par con su soledad. Rápido me di cuenta de que no debería contar la historia de una mujer, sino la de una mujer que nunca fue feliz”, agrega Azuelos, también guionista del filme que se acaba de estrenar en las salas del país.



Después de sufrir muchos cambios de protagonista (al final quedó la italiana Sveva Alviti), de haber abandonado el guion, de no obtener financiación para el rodaje y de dejar en remojo durante varios años el proyecto, Azuelos finalizó la película.



“Sobre todo, quería hacerle justicia a Dalida. Que la gente entendiera quién era y perdonara su último acto de desesperación. Ella fue una víctima de la desgracia, en el sentido de que era una mujer moderna en una época que distaba mucho de ser moderna”, explica la realizadora en esta entrevista cedida por Babilla Cine.



Moviéndose entre el musical y el drama, la directora de 52 años apostó por una estética atractiva, distante de la dura realidad de la artista. “Quería que se pareciera un poco a la serie Mad Men. Tengo la certeza de que en los años 60, las oficinas de las agencias de publicidad no eran tan espectaculares e ingeniosas como se ven en esa producción, pero, a quién le importa siempre y cuando lo creamos”, comenta.



La realizadora es recordada por la comedia del 2008 LOL (Laughing Out Loud), con Sophie Marceau, que tuvo su versión en inglés con Miley Cyrus y Demi Moore, dirigida por la misma Azuelos. “Siempre supe que Dalida no sería una película para sentirse bien. Así que aproveché sus dos caras: por un lado, era una persona muy infeliz, pero cuando cantaba brillaba. Por eso elegí contar su historia a través de los hombres que amaba y de sus canciones”, dice.



