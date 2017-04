‘Santa y Andrés’, coproducción colombiana que sobrevive a la censura

Entre la amplia nómina de películas que este año se presentan en la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, hay una que ha causado especial revuelo, hasta el punto de ser censurada por las autoridades cubanas y por el Havana Film Festival de Nueva York.



Se trata de ‘Santa y Andrés’, un filme del director Carlos Lechuga, que fue posible gracias a la alianza entre productores cinematográficos de Cuba, Colombia y Francia.

Película Santa y Andrés Tráiler de la película Santa y Andrés

La historia está ambientada en 1983 y gira en torno a dos personajes: Santa, una campesina apegada a los ideales de la Revolución cubana, encomendada por el Partido Comunista para vigilar a Andrés, un escritor homosexual que vive aislado y no le inspira confianza al gobierno de la isla.



Sentada en una silla de madera que lleva a todas partes, Santa debe estar muy pendiente de que Andrés no vaya a hacer ningún movimiento para sabotear el congreso por la paz que se lleva a cabo en la ciudad. A medida que transcurren los días, la convivencia entre los protagonistas se va volviendo más intensa, creando un vínculo de amistad con un objetivo en común: la libertad.



“Cuando terminé mi primera película tuve un incidente con el Instituto de Cine Cubano. Había cosas que no les gustaba y a partir de ahí me puse a investigar sobre la censura en Cuba. Vi dos documentales: ‘Conducta Impropia’ y ‘Seres Extravagantes’, y eso se me mezcló con la anécdota de un amigo que tuvo que hacer guardia afuera de una casa para que alguien no saliera. Esas dos cosas se unieron y pensé: aquí puede haber una muy buena historia’”, dijo Lechuga durante su conferencia de prensa en Ciudad de Panamá.



Con respecto al tema de la censura, el joven director afirmó que posiblemente “los organizadores de Nueva York estuvieron influenciados por alguien en Cuba, que les dijo ‘ey, mira , este filme no conviene’, y por eso no fueron claros con nosotros. No tenemos ningún interés en armar escándalo, creemos que la película es lo suficientemente buena como para que camine sola”.



‘Santa y Andrés’ obtuvo el galardón de mejor película iberoamericana durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y espera llegar pronto a las salas de cine de Colombia.



*Por invitación del Festival Internacional de Cine de Panamá