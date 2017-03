'Santa y Andrés' triunfa en el Festival de Cine de Guadalajara

21 de marzo 2017 , 08:41 a.m.

La nueva cinta del director cubano Carlos Lechuga, 'Santa y Andrés' fue la gran vencedera en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara – FICG 32, que finalizó el pasado viernes 17 de marzo en México.

Esta coproducción entre 5ta Avenida (Cuba) liderada por Claudia Calviño, Promenades Films (Francia) e Igolai Producciones (Colombia) conformada por Gustavo Pazmín Perea y Claudia Aguilera Neira, recibió 5 galardones entre ellos el premio a Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción.



“Santa y Andrés nos muestra una historia de amistad entre supuestos enemigos con poesía y humanidad en un universo usualmente conflictivo” así lo declararon los organizadores del Festival. La cinta también se alzó con los Premios Mayahuel por Mejor Actriz para Lola Amores y Mejor Guion para Carlos Lechuga. De igual forma, recibió el Premio Especial del Jurado Mayahuel y una mención especial de la FEISAL, Premio que otorga la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina, en el marco del Festival.



“Estos premios son un reconocimiento a la labor que venimos desarrollando desde nuestra productora por aunar esfuerzos para hacer cine entre Colombia, Cuba y Francia. 'Santa y Andrés' contó con talento colombiano en cuanto a actuación, diseño sonoro y musicalización, así que nos sentimos muy orgullosos de hacer parte de proyectos como este” así lo aseguró Gustavo Pazmín, productor de Igolai Producciones.

Tráiler de la película 'Santa y Andrés'. La película fue censurada en otros festivales, como el de Nueva York. Tráiler de la película 'Santa y Andrés', que fue galardonada en Guadalajara y censurada en Nueva York.

La historia de Santa, una campesina que trabaja en una granja estatal y Andrés un escritor homosexual que no inspira “confianza” a la Revolución de su cuba natal, tuvo la premier mundial en septiembre de 2016 en el Festival Internacional de Cine de Toronto y desde entonces ha recorrido los principales Festivales en el mundo entre los que se encuentran el Festival De Cine de San Sebastián, el Festival Internacional de Cine de Praga, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el Festival Internacional de Cine de Miami, entre otros. La próxima semana estará en la edición 29 del Festival de Cine de Tolouse (Francia).



Debido a su temática y a su carga política la cinta fue retirada de la competencia oficial del Havana Film Festival de Nueva York y tampoco puedo ser presentada en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana.



Ambientada en el oriente cubano de los 80, Santa es una campesina de treinta años que trabaja en una granja estatal. Andrés es un escritor homosexual de cincuenta años que, según el gobierno, tiene "problemas ideológicos". Como es habitual con los desafectos a la revolución, cada vez que hay un evento político en la zona, alguien es enviado para echarle un ojo y evitar que cometa algún acto de oposición pública. Esta vez la tarea de vigilar le toca a Santa.



Durante tres días consecutivos Santa se sienta en la entrada de la cabaña de Andrés para supervisar cada uno de sus movimientos. Santa y Andrés son completamente opuestos; no se supone que simpaticen, pero lo que no saben es que tienen muchas cosas que los unen y muy pocas que los separan.



