Paulina Dávila y su proyecto más ambicioso para televisión

Luego de haber interpretado a María del Carmen en la película colombiana Que viva la música (que explora la obra de culto del escritor Andrés Caicedo) y de su paso por series como Venganza y El Comandante, la actriz Paulina Dávila se metió en la piel de la fotógrafa Elisa Rocha, en la serie del Canal Fox Premium Aquí en la tierra.

La trama de esta última gira en torno a los secretos y crímenes de una familia poderosa en México. Según cuenta la actriz, quien nació en Medellín y se crió en Santa Marta, esta producción mexicana –que estrenará su primera temporada el 22 de abril– es “el proyecto de televisión más ambicioso” por el que ha pasado no solo por un guion, que refleja los enredos y engaños de la política latinoamericana, sino porque tuvo varios directores, cada uno con una dinámica de trabajo diferente.



El primero estuvo a cargo de Gael García Bernal, quien creó la serie de la mano de Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes, una producción que explora el lado más oscuro de la política a través de la historia de dos jóvenes, Carlos y Adán, provenientes de dos extremos de la sociedad –uno es de origen humilde y el otro nació en una familia poderosa–, quienes se volvieron amigos en la infancia y crecieron juntos.



Ahora, ambos viven en un mundo de excesos e impunidad en medio de luchas por el poder.



Para el actor Daniel Giménez Cacho, quien interpreta a Mario Rocha, un político influyente y papá de Elisa, la producción “es un thriller político, pero no señala nada que no conozcamos, por lo menos los mexicanos. No es una serie que denuncie o haga públicas cosas que no se sepan. Lo que hace es profundizar en los lados más psicológicos y humanos de los personajes en medio de la política”.



Para Dávila, todos los países de Latinoamérica comparten las mismas dinámicas en la política, una gran desigualdad y en las que vemos cómo unas pocas familias se sortean el poder.

“Creo que la gente se podrá identificar con las historias de su país, aunque la serie sea solo un ejemplo que toma algunas referencias específicas de la realidad. No importa de dónde seamos, la politiquería es la misma y nos une como latinos”, dice.



Además, Dávila destaca el hecho de que Aquí en la tierra muestre la política de forma cruda y sin adornos, lo cual, considera, no es tan común en la televisión de América Latina.



Giménez coincide en que la serie, que acaba de ser nominada a la primera edición del Festival de Series de Cannes (Canneseries), rompe esquemas por su calidad.



“Hay un gran esfuerzo de hacerla bien, de usar un lenguaje cinematográfico, de tener a profesionales del cine, de tomarse el tiempo necesario y contar con el presupuesto para lograrlo”, sostiene el actor.



Ante la noticia de la nominación, Dávila se enorgullece de que Aquí en la tierra sea la única serie latinoamericana en la primera edición y en la selección oficial de Canneseries.



“Es un honor ser parte de un proyecto cuya calidad puede competir con producciones de todo el mundo. Es una serie arriesgada, sin pelos en la lengua y hecha por grandes de la industria del cine mexicano, muy esperada y en la que hay un gran esfuerzo. Pude trabajar con directores increíbles, un reparto maravilloso y un equipo de producción de primera”, manifiesta la actriz, que en este momento se encuentra grabando Luis Miguel, serie de Netflix y Telemundo inspirada en la vida del cantante Luis Miguel.



Aquí en la tierra tiene ocho episodios, también cuenta con la actuación de García Bernal (en tres capítulos) y la dirección de Everardo Gout, Mariana Chenillo, Alonso Ruizpalacios y Adrian Grunberg, y fue nominada junto con series como Félix (España), Miguel (Israel) y Killing Eve (Estados Unidos). Así mismo, compiten producciones de Noruega, Alemania, Italia y Bélgica.



