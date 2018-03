Débora Arango y su legado, en Teleantioquia

“Fui pintando lo que fui viendo” era una de las frases con las que Débora Arango (1907-2005) hablaba de su obra.

Y vio más allá de la realidad. Fue la artista que pintó desnudos, visitó los manicomios para ver cómo vivían sus habitantes enfermos, se pasaba por las zonas sórdidas de Medellín para mirar a los abandonados y a los alcohólicos y retrataba esa cruda realidad de un país.



Hoy está presente en el nuevo billete de 2.000 pesos, que hace homenaje a su memoria y a su talento. Y desde el martes pasado (8:05 p. m.) está en Teleantioquia. Débora Arango, la mujer que desnudó a Colombia se llama la serie que hizo el canal regional inspirada en su vida y su obra.



La actriz Patricia Castañeda es su protagonista y afirma que aunque no cree en la casualidad, “todo fue mágico con este proyecto”.



Castañeda cuenta que iba desde La Calera, donde vive, hasta la carrera 11 con calle 80, en Bogotá, final de su destino, cuando la llamaron para ofrecerle el personaje. “Y yo no paraba de hablar con la gente de Teleantioquia, que me imprimió pasión y amor por Débora Arango”, dice.

Patricia Castañeda representa a la artista antioqueña. Foto: Teleantioquia

Fueron, agrega, unos cinco minutos solo oyendo su perfil y aprendiendo “cómo tuvo que abrirse paso entre la sociedad, sus amigos, la Iglesia, Laureano Gómez y hasta el dictador Francisco Franco en España, retirando su obra de una muestra de Madrid. Ella se metió con gente muy importante. Yo decía que sí, que sí”, cuenta.



Porque –agrega la actriz (El cartel, La promesa, Mentiras perfectas, Amor sin reserva, El laberinto de Alicia y La ley del corazón, entre otras producciones televisivas y que ha hecho teatro y escrito libros)– este personaje le llegaba en un momento muy importante.



“Es un segundo aire para volver a amar el oficio, para respetarlo más. Es de las experiencias más intensas que he tenido”, cuenta.



Castañeda, en su proceso para ser Débora Arango, no solo tuvo dos entrenadores, también fue a la Biblioteca Luis Ángel Arango y encontró un libro biográfico que debió fotocopiar porque no lo consiguió en librerías.



“Estuve en Medellín antes de empezar a grabar, y un amigo resultó ser sobrino político de doña Cecilia, la sobrina de la maestra y su heredera”, cuenta.



Con Cecilia Londoño de Estrada, Castañeda tuvo una larga charla, vieron juntas álbumes de fotos y conversaron mucho. Además, estuvo en Casablanca, la residencia de la artista, que se convertirá en museo. “Pude recorrer su cuarto, los pasillos, ver sus cosas, sus cepillos, mirarme en el espejo de tres puertas del baño y sentir que esa casa está completamente viva, llena de energía y luz. Allí le pedí permiso para ser ella”, dice.

‘Débora en mis manos’

Rodolfo Hoyos (La otra mitad del sol, Cuando vivas conmigo, entre otras) es el director de la producción y confiesa: “Indagando quién era Débora Arango, me doy cuenta de que es única y sigo preguntándome por qué no la conocía tanto, pero cuando llego a Medellín veo que, de alguna manera, sigue escondida, porque fue censurada por la historia, era incómoda para la sociedad”, agrega Hoyos, para quien este proyecto es el más importante de su carrera, hasta hoy.

‘Exaltando una vida’

En medio de la magia de la producción de la que habla Castañeda está el trabajo de Mábel López, gerente de Teleantioquia desde el 2016 y quien logró que la Gobernación de Antioquia autorizara el proyecto de hacer la vida de Débora Arango, incluyendo el 50 por ciento de su financiación. El resto lo consiguió con la ANTV.



“Son 10 capítulos de 24 minutos y fue necesario tener derechos por parte de su sobrina y también del Museo de Arte Moderno de Medellín (entidad a la que la artista le donó su obra). Hubo condiciones como que la actriz no podía estar trabajando en un fragmento de la obra porque esta solo se debe mostrar completa, entonces ahí hubo unos ajustes. Y fue necesario que muchas partes entendieran que queríamos hacer un homenaje a la artista para que saliera el proyecto. Con los libretos, además, tuvimos mucho respeto”, dice.

La cuarta bío

En este último aspecto, el encargado de escribir la vida de Débora Arango fue el recién galardonado guionista Andrés Salgado, ganador del premio India Catalina por los libretos de Déjala morir, serie de Telecaribe.



Esta es la cuarta bioserie que escribe Salgado. Las otras dos fueron El Joe, la leyenda y Celia (para RCN).



“Vi a Débora Arango en el colegio, en una clase, pero cuando me acerco más a ella me doy cuenta de que fue un ser transgresor y de su grandeza”, dice.



“Quisimos retratar su esencia, atrapar su espíritu y mostrar que rompió moldes. Ella no es una pintora: con su arte, es la historia de este país. Nunca quiso ser el centro de atención, su humildad y modestia fueron lo más poderoso de su ser”, explica Salgado.



Más allá de que no se casara, o que anduviera a caballo no de lado, como se usaba, sino como los hombres, y fuera una de las primeras mujeres en manejar carro en Medellín, ella “llevó a que la sociedad no aguantara que Débora Arango les pusiera el espejo de su arte para que miraran en él sus almas injustas”, dijo Vedher Sánchez, uno de sus mejores amigos, en una entrevista.

Dónde y cuándo

‘Débora Arango, la mujer que desnudó a Colombia’. De lunes a viernes, 8:05 p. m., por Teleantioquia.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

EL TIEMPO

olgmar@eltiempo.com