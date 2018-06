‘Siempre me gusta poner lo humano en primer plano’: Pascal Plante

Detrás de la mente joven de Pascal Plante, se unen las voces de directores como Michael Cimino y Richard Linklater para formar una musa que lo inspira a producir, escribir y dirigir sus propias películas. Su mirada no demuestra cansancio, a pesar de la jornada de entrevistas, y con una sonrisa saluda a todos los que se le acercan.

Con un saco de color uva opaco, y un pantalón informal, es la representación de la naturalidad y comodidad de la moda de los años noventa. Oriundo de Quebec, Canadá, su vida siempre ha estado permeada por la gran pantalla. Este cinéfilo apasionado por resaltar lo humano, ha ganado premios como ‘Mejor Guion’ en el Círculo de Críticos de Cine de Vancouver en 2017, y ha traspasado fronteras a través de un arte que, para él, conecta culturas.



Pascal Plante es el invitado especial del Ciclo de Cine Canadiense 2018, que irá del 28 de junio hasta el 4 de julio en seis ciudades colombianas: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira y Manizales; y contará con la exhibición de 18 películas y nueve experiencias de realidad virtual. Durante el desarrollo de la segunda edición de este evento, organizado con el apoyo de la Embajada de Canadá en Colombia y Babilla Cine, se presentará, entre otras, ‘Fake Tattoos’, su película más reciente.



¿Por qué decidió estudiar producción cinematográfica?



Yo siempre fui un intenso cinéfilo desde temprana edad, pero no sabía que iba a estar inmerso en la producción de películas. Fui a la Universidad de Concordia, en Montreal, y allí hice mis primeros cortometrajes. Realmente sentí mi lugar. Amé trabajar con actores, lo cual me introdujo al trabajo humano. Después de Concordia, comencé a realizar cortometrajes autofinanciados y yo mismo los distribuía. Estos terminaron nominados en festivales, por lo cual comenzaron a tener cierto reconocimiento. A partir de este punto obtuve algo de financiación para hacer otros filmes cortos. Con ‘Fake Tattoos’ obtuvimos suficiente financiación pública, y quedamos satisfechos con la recepción que tuvo.

¿Qué es lo que más recuerda de esa época?



Quedar enganchado con la realización de películas. En las últimas tomas, incluso si es un corto realizado en dos días, hay algo que motiva. Es sentir que yo lo hice y lo ejecuté. Luego uno no puede esperar para ver el producto final. Yo pienso que el cine muestra lo mejor o lo peor de todo el mundo. Usted conoce gente realmente intensa y rápida, pero aún así hay personas que se enamoran de los sets. Yo estoy enganchado a la intensidad de las tomas que se realizan y cada proyecto que se ejecuta.



¿Qué directores u obras considera que han influenciado su perspectiva como director, escritor y productor?



Al ser un cinéfilo, hay muchas películas que me inspiran. Pero, en especial, hay una que siempre vuelvo a ver, y la cual considero como mi favorita: ‘The Deer Hunter’ de Michael Cimino. Este filme triunfó en los premios Oscar en 1978 y tuvo el mejor elenco de todos, compuesto por Robert De Niro, Meryl Streep y John Cazale. Además, es una película profundamente humana, y eso realmente me inspiró a tener una intención establecida, como contexto, pero nunca como enfoque principal. Siempre me gusta poner lo humano en primer plano en lo que hago, todo lo demás es contexto. ‘The Deer Hunter’ lo ejemplifica a la perfección. También John Cassavetes, director americano, ha sido una gran influencia para mí. En el caso específico de Fake Tattoos, sin duda, Richard Linklater y las películas ‘indie’.



Hablando de Fake Tattoos, ¿de dónde surgió la idea de crear esta historia?



Quería mostrar un romance extremadamente auténtico, a través de lo que he experimentado, pero también apoyado en lo que he visto en gente de mi edad o más joven. De esta forma, la historia empieza por lo sexy, pero para mí, lo más importante es mostrar que un pequeño beso en la mañana siguiente puede tener más significado que el sexo en sí. Intenté basarme en lo que vemos en las comedias románticas y ajustarlas a la modernidad. Los personajes no actúan como si estuvieran enamorados, incluso nunca dicen “te amo”. Pienso que es algo muy contemporáneo.



¿Cómo fue el proceso de casting?



Hicimos un gran proceso de casting. Nunca escribo pensando en un actor en particular. En mis filmes, primero escribo y luego hago el casting. Para ‘Fake Tattoos’, primero terminamos el casting del chico, y por una razón, vimos algo en Anthony Therrien desde que entró. Para las chicas tuvimos buenas actrices jóvenes, pero pasamos por momentos difíciles al elegir. Llamamos a una nueva audición en la que tenían que cantar frente a una sola cámara. Rose-Marie fue fascinante, quedamos hipnotizados por su profunda voz.



Hay algo en particular con la película, y es que no se centra en el romance común, sino que se mezcla con la música, específicamente el punk.



¿Cómo se relaciona el amor con este género?



Sé que puede parecer que el punk y el amor pelearan entre sí, pero no. Los personajes en ‘Fake Tattoos’ se conocen a partir del gusto musical que comparten. Para comenzar una conversación acuden a la música que escuchan, o las series que ven. La cultura popular en verdad hace que la gente se relacione. Regresando al punk, hay un elemento que me gusta de este género, y es que aísla a los personajes de su entorno y hace que se sientan como si estuvieran juntos contra el mundo. Esto tiene mucho significado para ellos. Hay cosas positivas en ese aparente caos del punk.



¿Cuál es la importancia de desarrollar eventos como el Ciclo de Cine Canadiense?



El intercambio cultural es la clave. El cine tiene un poder, y es que conecta gente de distintas culturas, edades, sexo, raza u orientación. Genera empatía. También es importante para mí estar físicamente aquí, tener la oportunidad de conocerlos. Sería un mundo triste si solamente existiéramos en las plataformas digitales.



ALEJANDRO RIVERA MONSALVE

Redacción Redes Sociales

Twitter: @alejo_riveram