‘Pambelé’, ídolo sin ‘rating’ / El otro lado

De bionovelas, narconovelas y comedias vive nuestra ficción televisiva. Muy a lo colombiano: poco amor, mucha superación a las que sea, mucha moral de billete mata ética y cuentachistes.

Y llegó la serie Pambelé a RCN y tiene poco amor, mucha tragedia y nada de comedia.



Esta serie cuenta la historia de nuestro mejor boxeador. La épica de un hombre que a punta de golpes fue campeón. La tragedia de un campeón que se diluyó en su lucha contra las drogas. ‘Pambelé’ es un espejo de cómo se asciende y se cae en nuestra patria.



‘Pambelé’ es recordado no solo por sus puños sino porque marcó el ritual televisivo de familias extendidas frente al televisor en blanco y negro.



Él peleaba en el fin del mundo y millones de televidentes aplaudían la pantalla y practicaban el ritual de las emociones celebrando sus golpes.



La serie Pambelé está decente en todo: historia, actuaciones y dirección. Nada desentona. Por lo tanto, debería ser una serie que llegara con el rating debajo del brazo.



Pero no: ni la tragedia de ‘Pambelé’, ni el cuidado técnico logran el rating. ¿Qué será lo que le pasa a RCN para que, haciendo lo mismo que Caracol, las cosas no le funcionen?



Uno, que las producciones RCN son obras que se envejecen en sus burocracias, por eso graban mucho pero emiten poco, y cuando deciden poner sus productos en antena ya lucen de otro tiempo y sensibilidad; por lo tanto, poco pegan con el momento socioafectivo del país.



Dos, programan para que no funcione. RCN confía tan poco en su producto que lo puso a las 10:30 de la noche, o sea, cuando ya los colombianos duermen.



Tres, ‘Pambelé’ es, además, el tipo de bionovelas que poco gustan al colombiano, ya que como somos de moral exitista, poco nos atrae ver a los perdedores. Y el televidente sabe que ‘Pambelé’ es una tragedia y que su éxito solo fue una apariencia fugaz.



Las bionovelas, para tener éxito en TV, exigen que los ídolos (músicos, deportistas o narcos) que muestran hayan logrado llegar a la cima (no importa cómo) porque así indican que se puede salir de pobre a punta de talento para cantar, para el deporte o para delinquir.



No se acepta el fracaso como posibilidad. Además es necesario que tenga humor, ya que nuestros héroes son cómicos en sus modos de hablar, actuar y ascender; y en Colombia todo lo puede el reír.



‘Pambelé’ fue grande como boxeador y, ahora, es grande como ser humano que lucha contra su destino y lo hace mejor con esfuerzo y dedicación. Pero, en su versión televisiva no pudo derrotar las infortunadas operaciones de RCN (en horario que es para otra cosa y sin conexión con este momento del país).



Tampoco pudo derrotar al sueño y los prejuicios de los televidentes. Lástima, porque es una serie que habría que ver para comprender cómo se construyen y destruyen los ídolos en esta tierra de la envidia, la borrachera y el matoneo.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión