‘No puedo separar mis sentimientos de mis personajes’: Owen Wilson

Descalzo, con el pantalón remangado y un sombrero aguadeño en la cabeza, la expresión de Owen Wilson es de comodidad. No para de sonreír mientras habla con la prensa, sentado en el patio trasero de un hotel ‘boutique’ en el centro histórico de Cartagena. Sin embargo, sus ojeras revelan las horas de sueño pendiente y el agotamiento, fruto de un largo viaje que lo trajo a tierras caribeñas desde la tarde del jueves.



“Sí, estoy un poco cansado pero feliz”, comentó antes de empezar a responder preguntas de este diario y de su canal aliado EL TIEMPO Televisión. “¡Ah! Vamos a matar dos pájaros con una misma piedra”, bromeó.

Wilson es uno de los rostros icónicos de la comedia cinematográfica estadounidense: medio centenar de títulos en su filmografía lo confirman; aunque también ha alternado las carcajadas con la acción y el drama, este último en su mayoría de veces en películas independientes.



Su presencia en la Heroica corresponde a la invitación que le hizo el Festival Internacional de Cine de Cartagena, cuya edición 58 incluye un conversatorio suyo con entrada libre para el público, esta tarde, a partir de las 3:30, en la sede de la Cooperación Española (Aecid).



“Me sorprendí mucho cuando llegué a Cartagena y vi a un montón de chicos cantando y rapeando por las calles. ‘Este debe ser el único lugar del mundo donde te dan serenata con rap’, pensé. Fue genial”.

Cientos de fotos inundaron las redes sociales desde que Owen Cunningham Wilson se bajó del avión. Incluso fue tendencia una en la que posaba con un policía de la ciudad: “Es que vine a reforzar la fuerza policial aquí”, se rio al recordar el momento.



‘Los rompebodas’ (con Vince Vaughn), la saga de ‘Shanghai Kid’ (junto con Jackie Chan), sus múltiples colaboraciones con Ben Stiller –en las entregas de ‘Zoolander’, la trilogía de ‘Una noche en el museo’ o la reinterpretación en el cine de los detectives ‘Starsky & Hutch’, por mencionar algunas–; las apariciones en cintas de acción como ‘Tras las líneas enemigas’, ‘Anaconda’ y ‘Armaggedon’; trabajar bajo la órdenes de renombrados directores como Woody Allen, en ‘Medianoche en París’; dar vida al padre de un niño excepcional en el filme ‘Wonder’; prestar su voz a personajes animados (es Rayo McQueen en ‘Cars’) y hasta doblar a un gran danés en ‘Marmaduke’. Las facetas de Wilson en la gran pantalla son amplias y coloridas.



“¿Sabes?, son como momentos de la vida: cuando era más joven hacía más comedia romántica, pero ahora me luce más interpretar a un padre. Y ya pronto me verán haciendo de abuelo (risas). Ahora que tengo hijos, me mueven mucho más las historias como ‘Wonder’ o prestar mi voz para personajes como los de ‘Cars’. Para mí es un placer hacerlo, lo disfruto mucho”, comenta.



‘Wonder’, precisamente, es la más reciente película que se vio en Colombia protagonizada por Wilson, al lado de Julia Roberts y Jacob Tremblay. El filme, dirigido por Stephen Chbosky, tiene una conexión indirecta con Colombia, y su protagonista lo sabe.



“Pa-la-cio”, susurra, deletreando el apellido de la autora del libro homónimo en el que se inspiró la película. Se trata de la escritora neoyorquina Raquel Jaramillo Palacio, que firma como R. J. Palacio y cuyos padres son colombianos. “ ‘Wonder’ (que en el país se estrenó con el título de ‘Extraordinario’) es una película con un presupuesto muy reducido. Pero su relato profundo se conectó con las audiencias en Estados Unidos, y fue una sorpresa porque la historia conmovió a todos. Eso demuestra que películas pequeñas como esta, sin la espectacularidad de los efectos especiales y que desarrollan su esencia con base en un libro como el de Palacio, logran que les vaya muy bien”, agrega.

Wes y Owen: amigos

Nacido en Dallas, Texas, hace 49 años, Owen Wilson se aventura durante la entrevista a pronunciar tres palabras en español: “Hablo muy poquito”.



Hijo de la fotógrafa Laura Cunningham Wilson –quien fue asistente del legendario fotógrafo Richard Avedon– y del ejecutivo de publicidad Robert Andrew Wilson, se mudó a Los Ángeles con sus hermanos, los también actores Luke (‘That ’70s Show’) y Andrew Wilson para probar suerte en el mundo del entretenimiento de Hollywood.



“Me entrego mucho a los personajes, porque no estudié actuación en una escuela de manera formal y todo lo que hago es producto de mi imaginación, así que intento ser creíble, divertido o conmovedor”, analiza Owen Wilson acerca de su método para aproximarse a los roles que interpreta.

Irónicamente, la única nominación a un premio Óscar que ha tenido este intérprete ha sido como guionista y no como actor. Fue en el 2002, en la categoría de mejor guion original, por ‘The Royal Tenenbaums’, que coescribió con uno de sus mejores amigos, el realizador Wes Anderson.



“Wes y yo nos hicimos amigos en la universidad (a donde asistió antes de viajar a Los Ángeles). Éramos compañeros de cuarto, y él siempre soñó con ser director, lo cual sonaba maravilloso. Así que se nos ocurrió escribir un guion juntos”, cuenta.



El actor recuerda este encuentro, que le cambiaría la vida, en 1989, cuando se cruzó con el director de las películas ‘El gran hotel Budapest’, ‘Vida acuática’ y ‘El fantástico señor Fox’. Ambos se inscribieron en la ‘alma mater’ de Texas para prepararse como escritores de guiones. Y su debut fue por lo alto, pues cinco años más tarde presentaron el cortometraje ‘Bottle Rocket’, que en 1996 se convertiría en largometraje y se estrenó en español como ‘Ladrón que roba a ladrón’.



“Fueron largas noches las que pasamos hablando de nuestros directores de cine favoritos: Nick Cassavetes, Sam Peckinpah, Martin Scorsese, Robert Altman, Terence Malick y John Huston”, contó Anderson en una entrevista con ‘Texas Monthly’, acerca de su camaradería con Wilson.



“La verdad, haber coescrito ‘The Royal Tenenbaums’ ratificó la determinación de Wes de enfocarse en la escritura de guiones, en contraste conmigo, que resulté ser un poquito más distraído”, agrega el actor.



Con el curso de los días, los papeles en la vida real se acomodaron, y Owen Wilson se convirtió en el actor fetiche del realizador Wes Anderson: ya van por ocho colaboraciones, y contando.

De sal y de dulce

Era imposible tener en frente a Owen Wilson y no preguntarle por su nariz torcida, un detalle físico que lo ha hecho famoso en las pantallas. De hecho, su nariz es una de las primeras opciones que arroja el buscador de internet Google al digitar el nombre de Owen Wilson. “Tengo hermanos, crecí con ellos, y no nos contuvimos en las peleas y los juegos. Y, como ven , resulté lastimado”, explica entre chiste y serio el actor, que está radicado en Maui, Hawai, donde nació su hijo mayor (ahora de 7 años), además de ser el lugar favorito para practicar su ‘hobby’: el surf.



“No me voy a describir como un estupendo surfista, pero me encanta surfear. Montar las olas es mi pasión”, dijo.



En contraste con sus actuaciones, que lo han llevado a figurar en los conteos de los cómicos del cine más divertidos de todos los tiempos, la vida personal de Owen ha pasado por situaciones nada graciosas.



No habla del tema en esta entrevista, pero sus relaciones sentimentales han sido foco de medios sensacionalistas; por ejemplo, su sonado romance y rompimiento con la cantante Sheryl Crow, a principio de la década del 2000. Y en el 2014 volvió a resonar cuando tuvo su segundo hijo con su entrenadora personal, una mujer casada.



Sin embargo, uno de los peores episodios fue su intento de suicidio en el 2007. Luego de su recuperación, le diagnosticaron una depresión severa. Su retorno a la gran pantalla le tomó meses, proceso durante el cual les pidió a los medios: “Que en estos momentos difíciles me dejen recibir el cuidado y la ayuda que necesito de forma privada”. Fue de la mano de su eterno amigo Wes Anderson como Wilson retomó su trabajo en el cine, protagonizando la película ‘Viaje a Darjeeling’.



El tiempo se acaba, la noche cae en Cartagena, los mosquitos atacan y el actor necesita descansar para su charla de esta tarde, titulada ‘Entre la risa y el llanto’. Parecería que el nombre del encuentro con el público enmarcara no solamente la actuación, sino la vida misma.



“No puedo separar mis sentimientos de mis personajes. Son parte de la realización del trabajo que hago”, se despide.



