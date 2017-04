Ondi Timoner, una directora que retrata el caos

Diez años le tomó a la directora estadounidense Ondi Timoner realizar su documental ‘We Live in Public’, que gira en torno a la vida del pionero cibernético Josh Harris.



El protagonista de su película fue el autor de un peculiar experimento en el que reunió a 150 personas en un sótano en Nueva York, donde les proporcionó alojamiento durante varios días, así como comida, licor e incluso armas, con la única condición de que aceptaran ser filmadas en todo momento.

Mediante este proyecto, llamado ‘Quiet’, que se hizo realidad a finales de los años 90, Harris pretendía demostrar que la llegada de internet acabaría para siempre con la privacidad y con la libertad de todos los seres humanos.



“Josh predijo que viviríamos eso por ir en busca de reconocimiento y fama. Las personas son capaces de hacer cualquier cosa para que sus vidas tengan importancia porque les horroriza la idea de no ser inmortales y de que su paso por este mundo no tenga ningún impacto significativo”, explicó Timoner a EL TIEMPO durante el Festival de Cine de Panamá, donde estuvo como una de las invitadas centrales.



Como era de esperarse, el experimento se salió de control y se convirtió en una orgía gigantesca. La Policía tuvo que intervenir para detener el caos.



Luego de ser galardonada en el Festival de Cine Sundance por este documental, Timoner dio vida a una nueva producción inspirada en la vida del actor cómico Russell Brand, en la que nuevamente aborda de forma crítica la noción de la fama.



“Conozco la fama y es un mundo vacío, como cocaína barata. Lo que hace esta enorme maquinaria es distraernos de los problemas que realmente importan, como el desastre climático en el que estamos viviendo o las regulaciones de Donald Trump en contra de los inmigrantes”, afirmó la realizadora.



La cineasta estadounidense acaba de estrenar ‘Jungletown’, una nueva serie ‘reality’ grabada en la zona selvática de la capital panameña, en donde se encuentra lo que promete ser la comunidad autosostenible más grande del mundo.



“Espero que esta película inspire a muchas personas a pensar seriamente en el cambio climático y en utilizar otras alternativas de vida que no le hagan tanto daño al mundo en el que vivimos”, señaló Timoner.



El primer capítulo de ‘Jungletown’ se puede ver en www.viceland.com.



DANIEL TORRES

Cultura y Entretenimiento

Ciudad de Panamá*

*Invitación del Festival de Cine de Panamá