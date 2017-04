Todos somos Maluma / El otro lado

Todos los colombianos somos Maluma (y perdón a los paisas por compartir la gloria, que debe ser solo de ellos). Este sexy-poeta tiene algo de cada uno de nosotros y mucho más que envidiamos.



Los medios informaron que el gobernador de todos los antioqueños, Luis Pérez, condecora con la máxima distinción, el escudo del departamento en categoría Oro, a Maluma.



Los motivos: su juventud, hacer mucho por la música, dejar en alto al departamento en el mundo, romper paradigmas.

El muchacho apenas tiene “algunos reparos morales por sus letras”, pero no ha cometido “escándalos asociados a delitos o alteraciones del orden público”, se lee.



Todos somos Luis Pérez. Tiene toda la razón. Maluma tiene eso que todos los colombianos quisiéramos: ser muy guapos y él realmente es bello, quien diga lo contrario está ciego o sufre de envidia crónica, y es un chico de oro: a sus 23 años ya es muy famoso y tiene mucho oro, y eso lo quisiéramos a cualquier edad.



Es un joven bien portadito, no hace escándalos de corrupción o narco o pegarle en la jeta a nadie, y en eso es ejemplo para todos.



Sus escándalos son porque le inventan cosas. Hay mujeres que dicen que él las besó, otras que les hizo un hijo, o que son sus novias. Hay hombres que dicen lo mismo. Y Maluma no se sale de su ropa y a todo sonríe. Todo un héroe de cuadernos educativos.



Ha hecho videos con mucha gente famosa como Thalía, Shakira, Vives, Nicky Jam, Alex & Fido y muchos más. Luego, es un muchacho bien rodeado y que se codea con los famosos. ¿Y quién no quisiera eso?



Los reparos son porque canta mal y sus letras juegan al vulgarcito sexualito que como no puede, presume de ser un grande en la cama.



Esto no es grave porque en Colombia todos nos creemos cantantes y vamos a ‘realities’ y karaokes sintiéndonos los mejores, y en eso Maluma nos ayuda porque es muy fácil sonsonetear como él. Agradecidos debemos estar porque así no nos vemos tan mal en nuestro seseo desafinado.



Y lo de machista, sexualito y con letras de reprimido sale de que lo que no puede hacer en la cama lo pone en letras. Nos refleja muy bien porque así sí somos los colombianos: machistas asquerosos y sexualitos para disfrazar nuestra impotencia nacional.

Maluma, para defenderse de esta polémica, dijo: “La gente puede hablar de mí, pero la gente no me conoce. La gente no sabe quién es Juan Luis, realmente”.



Y tiene toda la razón, no sabemos quién es Juan Luis Londoño Arias (su verdadero nombre). Además, dice que la polémica por las ‘4 babys’ no le afecta porque a él lo criaron cuatro mujeres. Y como buen colombiano, agradece a Dios.



Definitivamente, Maluma es el paisa ideal y el colombiano superior, después de don Álvaro.



Y don Luis Pérez la sacó del estadio: así se gobierna premiando el machismo, el sexismo, el quiero ‘show’ a cualquier matoneo. No más envidia: Todos somos Maluma.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión