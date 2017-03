Moisés, reinas, actores y noticias / El otro lado

Los actores acuerdan con Caracol y RCN. Los actores colombianos han venido dando pruebas de pensar en colectivo y defender la calidad de su profesión. Por eso exigen a los canales y productores de la ficción condiciones laborales similares para todos.



Lo mejor es que tanto Caracol como RCN ya firmaron un acuerdo marco para actuar respetando los derechos laborales.



Este es muy buen ejemplo de ACA (Asociación Colombiana de Actores), RCN y Caracol, y una muy buena noticia, ya que todos nos merecemos un trabajo decente que respete al ser humano.



Red+ Noticias. Claro crea otra posibilidad informativa, una que, dicen, es más para pensar y comprender que para ‘clics and likes’. Será 24 horas de información en alianza con Caracol Radio en sus noticias de la mañana y mediodía. (Lea también: 2016: el año en el que el periodismo se perdió)



El televidente gana porque tendrá otra opción para informarse en cable, Claro gana porque crea un producto propio, Caracol Radio gana porque amplía su audiencia.



El menú informativo en cable y formato 24 horas tiene 4 alternativas: Red+ Noticias, NTN24, EL TIEMPO Televisión, Cablenoticias. Todas ofertas que buscan diferenciarse y ofrecer una alternativa única.



El reinado RCN de belleza Colombia. Las reinas eran parte del patrimonio cultural colombiano, había reinado por todo y para todo; para saber cómo veníamos siendo, nos reflejábamos en las reinas.



Tan fue así que en el 2001, en la Encuesta Nacional de Cultura, el reinado de Cartagena fue elegido “el evento cultural de Colombia”.



La buena noticia es que en el 2017 ya no es más una fiesta cultural ni de la identidad, sino un evento y espectáculo RCN. Y esta es una buena noticia porque el reinado ya no es cultural sino un formato de concurso, casi un ‘reality’. (Además: Un reinado que busca recuperar su gloria)



Esto también significa que la mujer-carne ya no existe como explicación cultural. Y por último, que el país ya no anda en esto de los reinados; la conciencia sobre la mujer ha ganado más respeto. De ahora en adelante, el reinado será evaluado como un programa y espectáculo televisivo, será un formato RCN.



Moisés y los diez mandamientos. La misma historia de siempre, hecha por un canal religioso de Brasil, ahora en formato de telenovela. Y lo mejor es que le ha ido muy bien en donde la presentan.



Y es que la Biblia es la gran fuente de historias telenoveleras. Lo mejor no es la historia de Moisés, su pueblo y la tierra prometida que incluye alucinaciones como la travesía por el mar Rojo, el encuentro con Dios en el monte Sinaí y la prohibición de adorar becerros de oro.



Lo maravilloso es cómo se cuentan los amores, traiciones y debilidades de la carne, una auténtica telenovela.



Y lo más atractivo es que presenta un pueblo de Dios, de hombres muy bonitos y semidesnudos, y mujeres bellísimas. Una buena receta para las tardes del tedio.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión