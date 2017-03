Los India privados / El otro lado 

13 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Los India Catalina para la televisión son muy aburridos, porque la transmisión es sosa y tiene la mala leche de RCN, los medios públicos ganan premios de programas que nadie ve y se premia lo mismo. La razón: la TV colombiana es aburrida, no hay novedades ni experimentos.



Lo bueno, lo magnífico, lo maravilloso vino por ‘La Niña’, que ha ganado por crítica, por ‘rating’, por concepto de país. En ‘rating’ ganó todo el tiempo, o sea que los televidentes sí pueden reconocer la calidad y darle su goce y audiencia.



Por premios ganó 11 Indias: mejor telenovela, director, libreto, actriz protagónica, actor protagónico, actriz de reparto, actor de reparto, actor antagónico, actriz revelación, actriz infantil, entre otros.

Muy bien para esta telenovela que piensa ese país que vamos a construir: ese de hacer las paces y convivir respetando todos los puntos de vista. Esperamos que este éxito lleve a hacer más series que cuenten los modos de ser y hacer país en tiempos de paz.



Buenísimo que haya ganado Alejandra Borrero con ‘Azúcar’, ella se lo merece siempre. Muy bien que ‘La esclava blanca’ haya recibido sus tres premios, ya que esta fue una obra buscando la superproducción, con relato y arte.



Qué mal el olvido de ‘La ley del corazón’. Esta es una gran serie, una de diversidades y humores diferentes, y que da gusto ver pero que a los que premian no les dio para darle valor.



Menos mal el público se acordó y dijo que esta obra vale la pena: mejor producción favorita del público y mejor talento favorito del público. El televidente sabe y goza, pero poco se le reconoce su sabiduría.



Aburrido que en informativos siempre tenga que ser CM& o ‘Noticias Uno’ y ‘Citynoticias’. Esto significa que ni los canales privados ni los regionales crean otros modos de informar o hacer periodismo en otros formatos y géneros.



Lo mismo de aburrido pasa con Mabel Lara, que desde que se retiró Silvia Corzo siempre gana, y se lo merece: es la mejor. Y ‘Los informantes’ que gana porque no hay nada más. Y otra vez ‘Sábados felices’, ya que no hay mejor cuentachistes y es el original, los demás imitan. Se requiere con urgencia otros periodismos y humor en televisión. (Lea también: 2016: el año en el que el periodismo se perdió)



Finalmente, qué bueno que ganó mejor producción ‘on line’ #HolasoyDanny, de Daniel Samper. Tuvo que venir un caricaturista social y político a enseñarle a los gomelitos a hacer y ser youtuber; y es que Samper le pone el estilo, el humor y la parodia propia del formato sucio del youtuber.



Bien por la revindicación de Pirry como mejor talento ‘on line’. Ante el cinismo de su amo, es bueno que se le defienda en la red.



Y mal la transmisión, sin los televidentes, desangelada, eterna, aburrida.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión