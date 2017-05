Las mejores historias del periodismo / El otro lado

08 de mayo 2017 , 12:32 a.m.

‘Lacrónica’ (Martín Caparrós). Un viaje por las historias que hacen de este mundo una asombrosa no ficción. Y entre historia e historia, reflexiones sobre los sentidos narrativos, existenciales y políticos del periodismo. Escrito con un lenguaje que cuida con cariño las palabras.



‘Ébano’ (Kapuscinski). El periodismo es el mejor modo de comprender los mundos que habitamos. África se hace en historias. Y cuando las cuenta un periodista que se va a donde la gente, a oír los modos de su vida, es mejor. Y aún más potente cuando las llena de contextos históricos, políticos y culturales. Se comprende por qué África es un mundo del que no sabemos porque no queremos ver.

‘El oro y la sangre’ (Juan José Hoyos). Un profesor, del que dicen que es el mejor de periodismo en Colombia. Un cronista sin pausa. Un relator de país. Una tragedia llamada el oro que trae muerte y destrucción, cinismo y aventureros, comerciantes, estafadores, guerrilleros, Iglesia, Gobierno, policía, ejército, comisiones… y muertes de indígenas. El oro que brilla y mata.



‘Lugar común la muerte’ (Tomás Eloy Martínez). No se sabe si son poemas en prosa o prosa que suena a poesía. Cuenta los últimos momentos de grandes figuras de la historia que se juntan en ese lugar común que es la muerte.



‘Al pie de un volcán te escribo’ (Alma Guillermoprieto). Cada historia tiene una forma, acoge una figura, narra un momento, cuenta un país. Se lee sin respirar. Duele tanta realidad, se agradece tanto cariño con el lenguaje y el relato. Todo luce mal en la realidad, pero está tan bien contada que se convierte en reflexión.

‘Los escogidos’ (Patricia Nieto). Había una vez en que por los ríos de Colombia venían cuerpos que se les llamaban NN. Hubo una vez que una periodista decidió no ser sensacionalista, ni carroñera, ni vampiresca, y resolvió comprender las historias que hay en un NN. Un relato en el que los protagonistas son los anónimos.



‘Alguien camina sobre tu tumba’ (Mariana Enriquez). Crónicas de viaje por cementerios del planeta. La vida a través de los muertos que nos rodean y que no siempre queremos ver. Ella dice que es “catadora de cementerios”.



‘Librerías’ (Jorge Carrión). Un viaje fascinante por las librerías del mundo y los mundos que en cada una habitan, para los amantes de los libros.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión