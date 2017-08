Ojo al centro bogotano / Opinión

Esta ópera prima, escrita y dirigida por Natalia Santa, funciona como un relato cotidiano perceptible por su melancólico sentido de observación y respeto hacia personajes comunes y corrientes del céntrico paisaje capitalino.



Tres adultos mayores que vencen sus respectivas soledades cuando disfrutan el tablero de juego y atraviesan en la ciudad varias experiencias rutinarias. Ellos son un tímido maestro ajedrecista y profesor particular de matemáticas, un depresivo relojero tradicional en liquidación total y un médico español sin pacientes en busca de una redefinición de su fracasada vida marital.

Bajo un estilo tanto intimista como minimalista, que marca tendencia en el cine independiente actual, se vislumbran tres caracteres particulares no muy bien delineados cuando viven por separado sus individualidades sin atreverse a romper plenamente con hábitos e itinerarios establecidos.



Además del punto obligatorio de encuentro –el vetusto café Lasker de la séptima con calle 22–, detiene su mirada sobre calles grises con transeúntes anónimos, paredes rayadas, rincones sucios y vitrinas de negocios locales. Para darle continuidad a tales retratos, se impone una tenue iluminación de interiores.



Por cuanto no resulta fácil de entender cómo una pieza de relojería urbana tan delicada, lejos de estereotipos o vulgaridades propias de aquellas caricaturas extraídas de nuestra televisión, deja impávidos a los espectadores sin lograr atraerlos o al menos aburrirlos. Al referirse a los orígenes de su película, la directora habla de las fotografías tomadas por su esposo Iván Herrera –coloreadas o en blanco y negro–, que captan locaciones nocturnas y personajes “algunos tristes y otros despreocupados” cuando se asoman a la ventana de una cafetería sin ser vistos. “Esta es una historia sobre la Bogotá que no se resigna a dejar de existir aunque le queda poco tiempo”, anota. Quedará, entonces, como un significativo documento citadino.



Presentada este año en Cannes por la 49.ª edición de la prestigiosa Quincena de Realizadores, entre 19 largos estuvo acompañada de veteranos franceses como Claire Denis, Philippe Garrel y Bruno Dumont; además del controvertido neoyorquino Abel Ferrara, el maestro israelí Amos Gitai y la revelación lituana Sharunas Bartas –porque no todas ellas eran óperas primas como aseveró un noticiero–.



* * *



‘Mariposas verdes’ marca la reaparición del veterano director y productor Gustavo Nieto Roa. Expone con acertada puesta en escena, y suficiente credibilidad, el triste caso del matoneo escolar y la intolerancia sexual hacia el muchacho que desató reacciones encontradas por su noviazgo con un compañero de clases. De igual manera se refiere a la violación y los chantajes cometidos contra una estudiante discriminada por su gordura a través de la maledicencia de ciertas redes sociales.



MAURICIO LAURENS

Especial para EL TIEMPO

maulaurens@yahoo.es