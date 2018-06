Lo mejor del teatro británico, en un cine cerca a usted

A pesar de críticas desfavorables, la versión de 'Hamlet' que estrenó hace dos años el National Theatre de Londres logró una cifra histórica. Aquella visión vanguardista de la gran tragedia shakesperiana, protagonizada por Benedict Cumberbatch –tal vez, el actor británico más popular del momento–, fue vista por más de 850.000 personas alrededor del mundo.

En Colombia, por ejemplo, la vieron 4.415 personas, gracias al ciclo National Theatre Live (NT Live) de la compañía británica, que en el país se transmite en salas de Cine Colombia.



“Hemos estado muy complacidos con la respuesta del público a esa transmisión y estamos seguros de que continuará siendo una de las más populares en muchos años”, cuenta Flo Buckeridge, una de las productoras del NT Live, sobre aquel montaje que de hecho se podrá volver a ver en Colombia el 13 y el 14 de noviembre.

Esta temporada presentará además, este sábado y este domingo, '¿Quién le teme a Virginia Woolf?', una de las piezas fundamentales de la dramaturgia estadounidense del siglo XX, creada por Edward Albee.



El título se suma a obras de autores como Federico García Lorca ('Yerma'), Tennessee Williams ('La gata sobre el tejado de zinc') e, incluso, el compositor Stephen Sondheim, creador del musical 'Follies'.



“Realmente queremos mostrar lo mejor del teatro británico, y por eso exhibir un amplio repertorio de trabajos artísticos es una de nuestras principales metas. Queremos programar el NT Live como un microcosmos del repertorio del National Theatre que muestre la diversidad de lo que hacemos y de la ecología más amplia del teatro británico”, añade Buckeridge –en este ciclo se incluyen además producciones de otras salas londinenses, como el Young Vic–.

Ensayos y públicos

Con el objetivo de respetar la esencia de un arte tan vivo y, a la vez, efímero como el teatro, el equipo de producción del ciclo asume un delicado proceso para cada transmisión. Según Buckeridge, todo se basa en un proceso colaborativo entre el director escénico de cada montaje y el director de las transmisiones, pues es fundamental que este último logre transmitir a la pantalla la visión del primero.



Para cada pieza se hace un estudio a la medida para saber en dónde se deben posicionar las cámaras, que van de 6 a 8, dependiendo de la producción.



“No hay cámaras ni posiciones fijas en ninguna de nuestras salas. Usualmente perdemos entre 200 y 300 asientos en las salas para facilitar la ubicación de las cámaras; aun así, tenemos público en el teatro esa noche, pero nuestra prioridad son los espectadores en los teatros”, dice la productora.



Antes de esa noche en la que se graba la obra, que se transmite en directo en Europa, Norteamérica e Inglaterra y en diferido en otros países, se realizan dos ensayos con cámaras. El objetivo, relata Buckeridge, es asegurar que en las salas de cine se va a replicar, en el mejor estándar posible, lo que los espectadores ven en las salas de teatro.

En la imagen, Cumberbatch durante la escena en la que Hamlet sostiene la calavera del bufón de la corte. Foto: Archivo particular

La idea es ajustar todos los elementos de la producción, desde el maquillaje, los peinados, la escenografía, la iluminación y el sonido, para que la transmisión sea lo más fiel posible a lo que se vive en escena. Eso sí, a los actores no se les pide que cambien su interpretación para las cámaras.



“Muchos de los actores dicen que se siente como una segunda función para prensa, y además a menudo tienen amigos y familiares que miran las transmisiones en todo el Reino Unido y alrededor del mundo. Es genial escuchar eso, especialmente de los actores que no son del Reino Unido y cuyos seres queridos aún pueden llegar a ver sus actuaciones”, añade Buckeridge.



Cada noche de emisión precisa de un complejo despliegue técnico, no solo por los requerimientos para transmitir vía satélite, sino por todos los elementos que se necesitan para capturar cada detalle de la producción. “Nuestra reciente transmisión de 'Follies' necesitó más de 120 micrófonos para cubrir a todos los actores”, asegura la productora.



En Colombia, este ciclo se inauguró en el 2014, con un repertorio de tres obras en el que se destacó una aplaudida versión de 'Rey Lear' dirigida por Sam Mendes ('Belleza americana'). Desde ahí se han podido ver las actuaciones de actores como Jude Law, Ralph Fiennes, Helen Mirren, Gillian Anderson y James Franco, y obras tan aclamadas como la versión de 'Panorama desde el puente' del belga Ivo van Hove.



En aquel año inaugural, las piezas se podían ver en nueve salas de Cine Colombia a cinco ciudades; esa cifra ha crecido hoy a 18 salas en 11 ciudades.



“Cuando lanzamos NT Live (en el 2009) era una especie de experimento y no estábamos seguros de cómo sería recibido. Estamos muy contentos con la respuesta de los espectadores y ha sido muy importante para nosotros poder transmitir en países como Colombia; queremos llevar nuestro trabajo a una audiencia lo más amplia posible y llegar a personas que de otra manera no podrían ver las producciones”, argumenta la productora.

¿Dónde y cuándo?

‘¿Quién le teme a Virginia Woolf?’ se podrá ver el sábado y el domingo, a las 12 m., en salas de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Armenia, Pereira y Popayán. Informes: cinecolombia.com.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO@YhoLoaiza