Cine Colombia presenta este domingo la obra ‘Cyrano de Bergerac’

13 de agosto 2017 , 12:35 a.m.

Es un romántico empedernido, pero tiene barreras que prefiere no intentar derribar. Está enamorado de su prima, pero decide guardarse ese sentimiento solo para él; además, su gran defecto físico, una prolongada nariz, parece minar aún más sus posibilidades de ser feliz.



Es Cyrano de Bergerac, el personaje que le da nombre a la clásica obra de Edmond Rostand, uno de los títulos más representativos de la dramaturgia francesa.



Este domingo en Colombia, se podrá ver la interpretación de esta pieza por parte de uno de los templos de la escena mundial, la Comèdie-Française, que transmitirá el espectáculo en las salas de Cine Colombia de seis ciudades.

Dirigida por Denis Podalydès y con cerca de 30 actores, la pieza cuenta la historia que se inspiró en la vida del poeta homónimo, un polifacético artista que murió en 1655 y era famoso también por su irreverente actitud hacia las instituciones de su época.



La pieza teatral cuenta como Bergerac, en vez de tratar de conquistar a la mujer que lo enloquece decide ayudar a su otro pretendiente, Christian.



Su método es escribir las cartas de amor que le llegarán a su prima, y en las que no solo despliega sus hipnotizantes capacidades literarias sino que también le expresa todo lo que siente por ella.



Michel Vuillermoz será el encargado de darle vida a Cyrano en esta producción que, además, cuenta con el vestuario del prestigioso diseñador de moda Christian Lacroix y la escenografía de Éric Ruf, el director artístico de la Comèdie-Française.



Con esta pieza, se cierra el ciclo con el que la casa francesa ingresó al mundo de transmisiones de espectáculos de artes escénicas en salas de cine alrededor del mundo.



A esta tendencia, que había sido liderada por el La compañía de ballet Bolshoi de Rusia y el Metropolitan Opera de Nueva York (MET), también se habían sumado otros insignes escenarios del teatro, como el National Theatre, de Londres.



“Sencillamente, es una oportunidad extraordinaria de proyección... No podríamos hacer giras presenciales en esos lugares, porque es algo agotador, caro, y además, aunque estemos en el extranjero, tenemos que seguir actuando en París. Eso supone problemas mecánicos y logísticos, mientras que con el cine podemos alcanzar regiones donde no podríamos ir físicamente”, le dijo a EL TIEMPO en una entrevista reciente Éric Ruf, director del legendario grupo francés.

¿Dónde y cuándo?

Domingo, 12 del día. En las salas de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Informes en cinecolombia.com



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO