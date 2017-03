'The Walking Dead' camina como sus muertos / Navegantes del cable 

A la serie 'The Walking Dead' se le está acabando el aire. A pesar de que tiene un conflicto interesante para desarrollar, lo cierto es que ha caído en un ciclo de situaciones que no desenvuelven el impactante deseo de la confrontación.



Hasta ahora, se han dedicado a tejer lo que será el traje de guerra contra Negan y los Salvadores, pero las costuras no se cierran y no se ve un modelo final que mantenga la emoción de los seguidores.



El giro de Eugene, tratando de amoldarse de nuevo al orden configurado por el antagonista de turno, generan una cierta inquietud, pero a la vez revela la naturaleza de su nueva condición: ¿será que el Eugene convertido trata de engañar a su nuevo líder?



Es casi seguro que sí, al igual que es muy posible su sacrificio en aras de levantar emociones entre los fanáticos, a pesar de que este personaje no sea uno de los principales dentro de los afectos de los seguidores incondicionales.

Lo de Michone y Rick en plan de amor y supervivencia mostró un poco de esa lucha cotidiana y parecía ser la redención frente a otros episodios que no ofrecieron mayores sorpresas, pero el detalle de un ciervo digital muy falseado hizo que la intención de volver a la lucha y a la esperanza de vida se convirtiese en la oportunidad para criticar duramente un trabajo de producción irresponsable e inadmisible para una serie del peso de 'The Walking Dead'.



La reciente narración centrada en Morgan fue, sin explotar del todo, una de los mejores de este recorrido que aún no encuentra el camino para la reverencia.



El personaje que apelaba por no matar ahora parece perder su equilibrio y lo más seguro es que asuma un nuevo papel como exterminador en la revolución que se está cocinando contra Negan.

La reciente narración centrada en Morgan fue, sin explotar del todo, una de los mejores de este recorrido

La fe en la venganza y cierto paternalismo restaurado son los elementos para este nuevo Morgan, que logró dar una de las mejores sorpresas de la temporada.



Claro, no estamos hablando de la muerte de Benjamín, cantada casi desde el principio del episodio al ofrecerle más espacio dramático en la serie, sino en la brutal aniquilación de Richard, tras conocerse su plan traicionero y suicida que llevó a un daño colateral.



Ahora Ezekiel y El Reino parecen asumir su nuevo rol de lucha: un cambio un poco apresurado, pero necesario para ver si por fin se cumple el sueño de una confrontación directa y brutal para cambiar el modelo de terrateniente malvado de Negan. Pero quedan pocos episodios para apostar por este conflicto.