‘S.W.A.T.’, un comando que ofrece más que bala y acción

12 de noviembre 2017 , 05:20 a.m.

Entre 1975 y 1976, la televisión estadounidense dejó ver a S.W.A.T., una serie en tono policíaco que mostraba las misiones y los peligros por los que tenía que pasar un equipo de élite dedicado a tácticas especiales en la lucha contra la delincuencia. Con el tiempo, esta producción saltó las fronteras y en los años siguientes era una cita obligada disfrutar de ese halo de heroísmo que vendía la televisión gringa de sus policías (‘T.J. Hooker’), sus agentes de tránsito (‘C.H.I.P.S.’) y hasta sus bomberos (‘Emergencia’).

La original ‘S.W.A.T.’ mantuvo ese esquema de solucionar rápidamente un caso de secuestro o un ataque en el que retumbaban las balas.



Pero no se dedicaba tanto a explorar los sentimientos o tensiones personales de quienes tenían que ponerse el chaleco antibalas o disparar dentro de una casa llena de maleantes.



Esa podría ser una de las razones para que en la reciente actualización de esa serie (que comenzó a emitirse los martes a las 10 p.m., por Fox) contó con la participación de Shawn Ryan, un productor y guionista que ha conseguido forjar una marca dramática y profunda de aquellos agentes de la ley. Ryan asumió el reto de equilibrar la acción como entretenimiento con un elemento de trama más cotidiano y cercano de quienes forman parte de esos comandos élite.



Este productor, recordado por la exitosa ‘The Shield’ (en la que lograba un impactante retrato de las zonas grises y la corrupción que siempre acechan a un equipo detectives) y ‘The Unit’, reconoce que estaba listo para no solo acercarse a los lugares comunes del género.



“Siempre estamos tratando de combinar varias cosas –ya sea drama y acción y comedia–; un tipo de momentos personales entre los protagonistas y un hilo conductor que siempre corre entre ellos, relacionado con la idea de mantener las situaciones enraizadas y lo más reales posibles”, dice Ryan, para quien hasta una pizca de humor no viene mal.



“Todo en su medida, sin exagerarnos, aunque esa regla también aplica a nuestros momentos dramáticos o los de acción”, recalca.



‘S.W.A.T.’ se enfoca en la vida del teniente de la unidad Daniel ‘Hondo’ Harrelson (Shemar Moore, famoso por ‘Criminal Minds’), quien al crecer en un barrio marginal de Los Ángeles afronta cuestionamientos de tipo moral, ético y hasta personal al tratar de mantener en equilibrio su lealtad con su lugar de nacimiento y su lealtad con su equipo policíaco.



Un aspecto que se ensalza con el contraste cultural que también se anuda a cada episodio. “Siempre se tuvo la idea de un personaje que pudiera unir los dos mundos: ser un oficial de policía y ver ese lado de cosas, pero también ser un hombre afroamericano del centro de la ciudad (...). Un protagonista relacionado con su comunidad. En el episodio piloto lo vimos con los afroamericanos, y después se va a revelar a través de la comunidad hispana”, explica.



El ritmo, un poco endiablado por momentos, ha sido esencial en el nuevo esquema de la serie. “Diría que el mayor desafío ha sido escribir guiones realmente ambiciosos bajo el esquema de acción, urgencia y ritmo; ese tipo de material épico que los programas de televisión estadounidenses son capaces de hacer”, comenta Shawn Ryan.



A todo eso se suma la idea esencial de explorar temas candentes relacionados con los conflictos raciales, el manejo de armas y la violencia urbana.



“Son temas difíciles, pero eso es un mantra que manejamos desde el principio. Son algo más que más que simples persecuciones y disparos”, finaliza Ryan.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO@AndresHoy1