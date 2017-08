Con personajes latinos y afroamericanos, vuelve la serie ‘Dinastía’

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

La serie ‘Dinastía’ (‘Dinasty’), que fue un éxito de audiencia en los años 80, vuelve a la televisión estadounidense adaptada a los cambios sociales: la esposa de Blake Carrington es hispana y su rival, Jeff Colby, afroamericano. El 11 de octubre, la remozada ‘Dinasty’ tendrá su estreno en The CW, según anunció esta cadena de televisión, que presentó ya el primer tráiler, donde no aparece el personaje de la malvada Alexis.



La millonaria familia Carrington, liderada por el industrial Blake Carrington (Grant Show en la mueva serie y John Forsythe en la original), sigue plagada de conflictos pese a su éxito y enfrascada en una lucha de poder con los Colby.

Krystle Carrington, la esposa de Blake, personaje encarnado originalmente por la inolvidable Linda Evans, se llama ahora Cristal Flores, pero el cambio de nombre no la libra de los ataques de su hijastra Fallon.



La actriz Nathalie Kelley (‘The Vampire Diaries’), que nació en Lima y vivió en Australia desde los 2 años, es Cristal Flores, una venezolana que trabaja para Blake Carrington, con el que acaba casándose. Sobre el cambio de nombre, Kelley explicó esta semana en una conferencia de prensa en Beverly Hills que Cristal es algo “más orgánico a esta mujer latina”.

“Esta moderna versión representa un dibujo más actual de lo que está sucediendo en Estados Unidos y la diversidad de los personajes realmente lo refleja”, anotó Kelley.



Josh Schwartz y Stephanie Savage (‘Gossip Girl’) junto con Sallie Patrick (‘Revenge’) son los guionistas de la nueva versión. Elizabeth Gillies (‘Sex&Drugs&Rock&Roll’) representará a Fallon, la hija del multimillonario, papel que en la versión original fue interpretado por Pamela Sue Martin.



Fallon mantiene una conflictiva relación con su padre y, por extensión, con su nueva esposa. “Ellas no solamente compiten por el amor de Blake como padre o esposo, sino que también quieren dirigir el negocio”, explicó Schwartz.

Como otro signo de adaptación a los tiempos modernos, Jeff Colby, quien se casará con Fallon, es interpretado por el actor nigeriano Sam Adegoke (‘Michael Jackson: Searching for Neverland’). Se trata de un millonario afroamericano de la industria tecnológica que alguna vez fue empleado de Carrington y ahora es su rival.



Del personaje de la malvada Alexis, la primera mujer de Blake Carrington, interpretado en la serie original por Joan Collins, The CW no ha desvelado nada por ahora.



