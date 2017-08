Vuelve ‘Will & Grace’, un clásico que abrió muchas puertas

20 de agosto 2017 , 12:43 a.m.

A fines de los 90, la idea de que una comedia televisiva tuviera como protagonistas a un hombre gay y su mejor amiga, con quien comparte un departamento en Nueva York, parecía una locura. Sin embargo, David Kohan y Max Mutchnick crearon una serie con esos elementos y consiguieron que NBC la aceptara.



El riesgo valió la pena porque en poco tiempo ‘Will & Grace’ se convirtió en un gran éxito internacional, que duró ocho temporadas, demostrando que el público no solo estaba preparado para el tipo de personajes e historias que la serie contaba, sino que además lo deseaban.

Will (Eric McCormack) y Grace (Debra Messing) no cautivaron al público solos. Igual o más atractivos resultaron sus amigos Karen Walker (Megan Mullally), excéntrica, rica y desconsiderada, y Jack McFarland (Sean Hayes), extravagante, superficial y desesperado por convertirse en un actor reconocido. La química entre los cuatro era perfecta y los guiones proveían de situaciones y diálogos que les permitían lucir a los actores su talento para la comedia.



Esos guiones también iban expandiendo los límites de lo que se podía decir y hacer en una comedia de un canal de aire tradicional. Los chistes, que incluían referencias a sexo, alcohol y drogas, algo atípico en una cadena como la NBC, tenían gran ingenio y el público se divertía con ellos.



Uno de los tabúes que rompió ‘Will & Grace’ fue el de mostrar un beso entre dos hombres. Cuando en el 2012 el entonces vicepresidente Joe Biden dio un discurso para apoyar el matrimonio igualitario, dijo que esa escena había sido clave en la lucha de la comunidad LGBTI por la igualdad.



La faceta política de ‘Will & Grace’ fue la que determinó su regreso a la televisión, once años después de haber terminado. Kohan y Mutchnick reclutaron a actores y otros miembros del equipo original para hacer un corto de 10 minutos que respaldara la candidatura de Hillary Clinton. Todos aceptaron inmediatamente. Siete millones de personas vieron el video que subieron a internet y quedó claro que había un público que extrañaba la serie. A los actores y creadores también les pareció una buena idea revivirla.



Como consecuencia, el próximo 28 de septiembre se estrenará en los Estados Unidos una nueva temporada de ‘Will & Grace’ completa, con sus protagonistas y hasta el mismo departamento en donde sucede la mayor parte de la acción.



