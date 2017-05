‘Sense8’ regresó con más riesgos y drama humano

Jamie Clayton saluda con una sonrisa extensa y que no se pierde en ningún momento durante una charla acerca de la nueva temporada de la serie ‘Sense8’. La ahora muy famosa actriz transgénero, gracias a la primera temporada de esta producción que mezclaba elementos de ciencia ficción con melodrama y un intenso mensaje de interacción cultural, sigue siendo esa persona divertida e irreverente, a pesar de que esa serie le cambió radicalmente la vida.



“Estar en ‘Sense8’ reflejó esa idea de que un sueño se puede hacer realidad y creo que crecí como artista y me hizo conocer el mundo (…). Mis ojos y mi corazón se abrieron de una manera especial con esta oportunidad”, le dijo al EL TIEMPO.

La primera temporada de ‘Sense8’ se centró en la vida de ocho personas de diferentes partes del mundo que llegaban a tener una conexión especial, lo que los implicó en una aventura de peligros y de experiencias de transformación para cada uno. En ese tejido argumental estaba Clayton, convertida en Nomi Marks, una bloguera y activista Lgbti que se enfrenta junto al otro grupo de protagonistas a Whispers, un antagonista que persigue a los ‘conectados sensorialmente’.



En esta nueva temporada que ya está disponible en la plataforma de contenidos de cine y TV Netflix, el equipo se tiene que enfrentar no solo a una extraña organización que pretende cazarlos y tratar de escudriñar en su profundo don. La mezcla de acción y los conflictos personales de cada uno de ellos es el caldo de cultivo de esta temporada de nuevo desarrollada por las hermanas Lana y Lilly Wachowski.



“Me di cuenta de que me gusta actuar y que soy buena en eso. Antes maquillaba y aunque lo hacía bien no era lo que deseaba. Con mi trabajo en ‘Sense8’ he tenido mucho contacto con la gente y no me molesta cuando alguien se me acerca y me agradece o comenta que la serie le cambió la vida”, agrega. “Los fanáticos de esta serie son muy apasionados y es impresionante poder sentir el latido colectivo de la gratitud (…) Yo me siento muy agradecida por haber sentido todo eso”, agrega.

‘Sense8’ no es una serie compleja, pero sí acoge elementos de varios géneros para armar un rompecabezas inusual en televisión. Es arriesgada, por momentos explora en terrenos que van de la acción extrema al sentimiento telenovelesco, pero sale airosa de esa mezcla, ya que no solo se trata de gente fuera de lo común que vive una aventura de vida o muerte. “Para mí es la empatía el elemento que le da vida a la serie, que ahora tiene un arco argumental configurado en diez episodios. La vida del grupo es uno de los elementos de peso en este ciclo (…). ¿Cómo lidian con su existencia luego de todo lo que han pasado, ya que la vida no para en eso y te aseguro que vas a ver mucho más del contexto familiar de Nomi”, explica.



“Hay una serie de retrocesos (‘flashbacks’) que exploran situaciones relacionadas con Angelica Turing (el personaje que fallece y que detona la historia de conexión), pero con sorpresas de verdad muy fuertes para quienes no la han visto aún”, asegura.



Pero más allá de las pistas superficiales y volviendo al tema de los sentimientos y reflexiones que revela esta aventura televisiva, ha abierto también el espacio para analizar la diferencia (no solo por el hecho de que ella sea transgénero) y para entender aspectos culturales que no solo marcan un esquema de vida, sino que dan paso a lo que todas las personas pueden llegar a compartir.



“La solidaridad y el amor, por ejemplo”, opina Marks, para quien su trabajo no la convierte en una modelo, una celebridad o un referente. “La serie muestra un mundo más grande y capaz de hacer muchas cosas en un contexto de unión entre personas (…). Es cierto que hay violencia, acción, sexo, pero –insiste– es más profundo que todo eso”.



Frente al impacto de esa sensualidad que mostró la serie en su primer ciclo, la actriz tiene una reflexión interesante. Para ella, no se trata de sonrojarse con algunas escenas que exponen amor y piel.



“Muchas series se quedan en los balazos frente a las cámaras, pero en realidad el sexo y el amor tienen una ocurrencia más alta en la vida de las personas que la misma violencia, pero por alguna razón sigue siendo un tema vergonzoso; en realidad, tenemos que hablar de eso, de los cuerpos y de las expresiones de la personalidad (…). No entiendo ese miedo de algunos”, apunta con la misma sonrisa Jamie Clayton, quien trabajó en ‘Neon Demon’, del realizador Nicolas Winding Refn, y ‘Snowman’, la nueva cinta de Tomas Alfredson (‘El topo’). “ ‘Sense8’ me abrió muchas puertas”, finalizó.

La unión hace la fuerza

“Creo que lo interesante de esta nueva etapa es que ahora ellos van a tener que trabajar juntos”, dijo en una entrevista telefónica Miguel Ángel Silvestre, el español que interpreta a Lito. “Van a estar contra la espada y la pared, lo que va a sacar lo mejor y lo peor de ellos”, dice Silvestre, cuyo personaje (actor de telenovelas que oculta su homosexualidad) le da un tono de catarsis y hasta de humor a la trama. “Voy a tener momentos fuertes, pero Lana Wachowski me dijo que no quería que mi personaje fuera representado como torturado o victimizado, con momentos tristes, pero con un redireccionamiento de su vida”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento

Nueva York

* Por invitación de Netflix