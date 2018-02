En ‘Homeland’, la paranoia está más cerca que nunca

No es casualidad que algunas series de televisión dominadas por la tensión política o social estén buscando un elemento cercano a la realidad para llamar la atención o repotenciar su fórmula.



Las dos situaciones se amoldan al caso de 'Homeland', que acaba de estrenar su séptima temporada (lunes, a las 8 p. m. por el canal Fox Premium) y parece tener esa idea del elemento cercano en un conflicto sociopolítico interno. Y no es la primera vez que usan ese argumento narrativo.

Su primera temporada se enfocó en el caso de un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos que, tras ser retenido por el grupo terrorista Al Qaeda y luego liberado por soldados de su país, termina convirtiéndose en una posible amenaza dentro de su propio país.



Al parecer, en su nueva aventura –de nuevo centrada en la conflictiva agente Carrie Mathison (interpretada por Claire Danes) y sus batallas para evitar el desplome de la seguridad nacional– ese sentimiento de paranoia estará relacionado con un rifirrafe con la presidenta de EE. UU. y una imagen muy débil de las instituciones.



Las intrigas y traiciones reaparecerán en 'Homeland', ahora en una lucha contra la corrupción que se asoma desde la Casa Blanca.



“Homeland siempre funciona con paisajes muy similares a lo que llamamos ‘las amenazas internacionales y las internas’”, dice la actriz Elizabeth Marvel –quien es la jefa de Estado Elizabeth Keane– en una entrevista en la que participó EL TIEMPO.



“En lo que se refiere a la personalidad de la nueva presidenta, se explora todo lo de la paranoia, pero más allá de eso, por ejemplo, no hay mucho de Donald Trump en el papel que interpreto en la serie”, agrega, en respuesta a que los productores reconocieron que se inspiraron “un poco” en la situación actual de Estados Unidos.

Además, el desequilibrio emocional de la agente Mathison parece conectar muy bien con la inseguridad que siente la primera mujer mandataria en ese país.



“De hecho, la idea de que el mundo (y el país) está tan desequilibrado como la protagonista es una buena comparación. Hay mucho miedo porque se siente que el tejido de la democracia puede estar desgarrándose y eso lleva a que socialmente todo se complique y mi personaje tome decisiones y acciones muy cuestionables”, explica Marvel.

Terror en la casa

Series como Manhunt: Unabomber (disponible en Netflix) o Waco (que aún no ha sido estrenada en Colombia) han explorado ese ideal de la maldad ‘en casa’ al mostrar gente común y corriente que es capaz de hacer mucho daño.



La primera revive los acontecimientos en los que un matemático envió 16 cartas bomba a diferentes objetivos, como protesta por el estilo de vida de la sociedad, mientras que en la segunda, todo gravita en torno al líder religioso David Koresh, quien se atrincheró en una finca de Waco, Texas, y se enfrentó con las autoridades hasta su muerte y la de sus seguidores.



Pero en 'Homeland', el asunto sobrepasa lo cotidiano: las protagonistas son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de defender aquello en lo que creen.

​

“Hemos sido subestimadas por el hecho de ser mujeres y de estar en una posición de poder, no es raro que nos cuestionen o nos subestimen, pero creo que vamos a sorprender a muchos en esta temporada”, explica Marvel, para quien, a pesar de todo, ser presidenta en TV fue una experiencia divertida.



“Es genial porque es solo un momento y al final del día me podía cambiar el traje y alejarme del personaje, eso es lo realmente maravilloso”, finaliza Marvel.

Cuándo y dónde

La serie ‘Homeland’ acaba de estrenar su séptima temporada.

Se emite los lunes a las 8 p. m. por el canal de televisión paga Fox Premium.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

ELTIEMPO@AndresHoy1