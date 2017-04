'Rápidos y furiosos 8' tuvo el mejor estreno de la historia

17 de abril 2017 , 07:52 a.m.

La película 'Rápidos y furiosos 9' ('The Fate of the Furious'), la más reciente entrega de la célebre saga automovilística, protagonizó este fin de semana un estreno tan fulgurante que le ha reportado el récord mundial de taquilla que previamente ostentara 'Star Wars: El despertar de la fuerza'.

Según datos de su distribuidora, con 532,5 millones de dólares de recaudación en todo el mundo se convierte en el mejor estreno de la historia, por delante de la última cinta protagonizada por los Jedi, que obtuvo 529 millones en el mismo plazo de tiempo.



La película, que cuenta como gran atractivo con la incorporación al reparto de Charlize Theron, fue número 1 en los 63 territorios donde se estrenó este fin de semana, incluidos Argentina, China, España, Estados Unidos, Perú, Portugal, Venezuela o Vietnam.



En EE.UU. la película recaudó el jueves 10,4 millones de dólares durante su estreno en más de 3.000 salas y en China llegó a los 190 millones de dólares en sus tres primeros días de proyección, según la web especializada Box Office Mojo.



Esta nueva entrega, dirigida por el cineasta F. Gary Gray, autor de filmes como 'The Italian Job', narra cómo una misteriosa mujer (Theron) seduce a Dom (Vin Diesel) para regresar otra vez al mundo del crimen, quien se ve incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todos los que le rodean.