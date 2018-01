Retratos colombianos de la niñez competirán en Berlín

Yover tiene 12 años. No había nacido cuando el bloque 58 de las Farc lanzó una pipeta contra la iglesia del municipio chocoano de Bojayá, el 2 de mayo del 2002: 119 civiles murieron en el acto.

El cortometraje que protagoniza este niño que recorre las calles de Bojayá, trabajando en un triciclo para conseguir su sustento, es el rostro de muchos habitantes de un lugar que fue escenario de una de las masacres más cruentas en la historia del conflicto armado en Colombia.

Yover es el corto que dirige el manizaleño Édison Sánchez, que competirá en el apartado Generation de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, el cual se realizará entre el 15 y el 25 de febrero en la capital alemana.



“Esta historia tiene como intención mostrar una perspectiva diferente a la del Bojayá que retratan los medios de comunicación tradicionales, que llaman al pasado para provocar tristeza de una forma visceral y contar así una única historia, sin matices, de la comunidad”, explica Sánchez, quien estuvo en el Short Film Corner del Festival de Cannes con su corto La mera propina (2014).



En el certamen cinematográfico, Yover tendrá su estreno mundial en Generation Kplus. La producción incluye en su banda sonora la canción El camino de Tutunendo, interpretada por Las Alabaoras de Bojayá. La agrupación, testigo de la matanza y símbolo de la reconciliación, es originaria del municipio chocoano de Pogue.

El ‘power’ de Paola

Además de Yover, el largometraje animado Virus tropical completa la cuota colombiana en la edición 68 de la Berlinale –como es conocido el certamen alemán–.

Las dos producciones competirán en el apartado destinado al público infantil y juvenil, el cual se divide en Kplus y 14plus. Los jurados que escogen a los ganadores son once niños y siete adolescentes, entre los 11 y los 18 años de edad.



En total, en la edición 41 de la sección Generation de la Berlinale competirán 65 películas (entre cortos y largos), de 39 países. Además de las colombianas, figuran producciones de Argentina y Brasil. La categoría concede a los ganadores el Oso de Cristal, estatuilla oficial del programa.



Virus tropical está inspirada en la novela gráfica homónima de Powerpaola, como es conocida Paola Gaviria, artista plástica creadora de historietas e ilustradora colomboecuatoriana.



El relato explora las vivencias de la dibujante durante los años de su niñez que pasó entre Quito y Cali.



La película, ópera prima de Santiago Caicedo, tuvo su estreno mundial durante el pasado Festival Animation is Film, en Los Ángeles (Estados Unidos).



La semana pasada se confirmó también que Virus tropical estará en el Festival de Cine de Cartagena (Ficci), el cual se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 5 de marzo. Se enfrentará a otras seis producciones en la competencia de cine colombiano.

Algunos títulos que pelean por el Oso de Oro

En la competencia oficial de la Berlinale figuran, entre otros filmes: Don’t Worry, He Won't Get Far on Foot (EE. UU.), de Gus van Sant, con Joaquin Phoenix, Jonah Hill y Rooney Mara; Eva (Francia), dirigida por Benoît Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert y Gaspard Ulliel; Daughter of Mine (Italia, Alemania, Suiza), de Laura Bispuri, con el veterano actor Udo Kier; Isle of Dogs (Alemania, EE. UU.), de Wes Anderson, y Damsel (EE. UU.), codirigida por David y Nathan Zellner, y con las actuaciones de Mia Wasikowska y Robert Pattinson.



CULTURA

EL TIEMPO @CulturaET