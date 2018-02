Citytv recibe cuatro nominaciones para los premios India Catalina

Los Premios India Catalina, que reconocen lo mejor de la industria audiovisual de Colombia, anunciaron sus nominados en 43 categorías para su edición 34.



El canal Citytv, de Casa Editorial EL TIEMPO, logró cuatro nominaciones en las categorías de Mejor Noticiero Regional o Local, para Arriba Bogotá; Mejor presentador/presentadora de Noticias, para Claudia Palacios por 'City Noticias' de las 8 p. m.; Mejor Programa de Entretenimiento, 'Bravíssimo', y Mejor Presentador/(a) de Programas de Entretenimiento.

La producción más nominada fue 'Déjala morir', de Telecaribe, que retrata la vida de la Niña Emilia, cantante de fiestas y parrandas tradicionales de la costa norte de Colombia y quien se hizo famosa a los 60 años, tras grabar su primer álbum.



La serie logró 17 nominaciones, como mejor telenovela o serie y mejor actriz protagónica de telenovela o serie, para Aida Bossa.



Esta es la lista completa de los nominados:

Categorías Telenovela o Serie

Mejor telenovela o serie

-'Déjala morir, la Niña Emilia', de Telecaribe

-'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-'La Nocturna', Caracol Televisión



Mejor director de telenovela o Serie

-Alessandro Basile, por 'Déjala morir, la Niña Emilia', de Telecaribe

-Andrés Marroquín, Germán Porras , por 'La Nocturna', de Caracol Televisión

-Rodrigo Triana, por 'No olvidarás mi nombre', de RCN Televisión

-Andrés Lizarazo, por '#TBT Sin Limites', de Canal Capital



Mejor libreto de telenovela o serie (original o adaptación)

-Andrés Salgado, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Ana María Parra, Diego Vivanco, por 'La Nocturna', Caracol Televisión

-Nubia Barreto, por 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión



Mejor Actriz protagónica de telenovela o serie

-Aida Bossa, 'Déjala morir, la Niña Emilia', de Telecaribe

-Yuri Vargas, 'La Nocturna', Caracol Televisión

-Susana Rojas, 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-Diana Motta, '#TBT Sin límites', Canal Capital



Mejor actor protagónico de telenovela o serie

-Iván López, 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-Jimmy Vásquez, 'La Nocturna', Caracol Televisión

-Rafael Zequeira, 'Los Yo tuve', Telecaribe



Mejor Actriz de Reparto de Telenovela o Serie

-Consuelo Luzardo, 'La Nocturna', Caracol Televisión

-Estefania Borge, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Carmenza Gómez, 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-Verónica Velásquez, '#TBT Sin limites', Canal Capital



Mejor Actor de Reparto de Telenovela o Serie

-Ramsés Ramos, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Hernán Méndez, 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-Ernesto Ballén, 'La Nocturna', Caracol Televisión



Mejor Actriz Antagónica de Telenovela o Serie

-Alina Lozano, 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-María Elena Döering, 'Venganza', RCN Televisión

- Luna Baxter, 'Tarde la conocí', Caracol



Mejor Actor Antagónico de Telenovela o Serie

-Jairo Camargo, 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-Orlando Lamboglia, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Edgar de Jesús Vittorino, 'Los Morales', Caracol Televisión



Actriz o Actor Revelación del Año

-Laura Hernández, 'No olvidarás mi nombre', RCN Televisión

-Laura González, 'La Cacica', Caracol Televisión

-Liliana Guihurt, 'Las Yo tuve', Telecaribe



Mejor banda sonora de telenovela o serie (original o adaptada)

-'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe, José Carlos María, Orlando Donado y Oliver Camargo,

-'Francisco el Matemático', RCN Televisión, Mike Bahía canción original, Música incidental Nicolás Uribe, Oliver Camargo, David Arias

-'El crimen no paga- Alias Ramírez', Teleantioquia



Mejor arte de telenovela o serie

-'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-'La luz de mis ojos', RCN Televisión, Andrés Gutiérrez, Camilo Yunis.

-'La Cacica', Caracol Televisión



Mejor fotografía de telenovela o serie

-'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-'La luz de mis ojos', RCN Televisión

- 'Tarde lo conocí', Caracol



Mejor edición de telenovela o serie

-'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe,

-'Venganza', RCN Televisión, Marcela Vásquez

-'Tarde lo conocí', Caracol Televisión,

-'#TBT Sin límites', Andrés Pereañes, Canal Capital

Categorías de noticieros, programas periodísticos y opinión

Mejor noticiero nacional

-Noticiero CM&, Emisión Central, Canal 1

-Noticias UNO, Canal 1

-Red + Noticias, Canal RED+



Mejor noticiero regional o local

-Teleantioquia Noticias, Teleantioquia

-Telepacifico Noticias, Telepacifico

-Arriba Bogotá- City

-CV Noticias, Telecaribe y CV Televisión

-Sistema informativo del Canal capital, Canal Capital



Mejor presentador/presentadora de noticias

-Mabel Lara, Noticias UNO, Canal 1

-Jorge Cura, CV Noticias, Telecaribe y CV Televisión

-Claudia Palacios, City Noticias de las 8 Nacional, City

-María Lucia Fernández, Noticias Caracol, Caracol Televisión.

-Sandra Valencia, Teleantioquia Noticias



Mejor presentador/presentadora de deportes

-Georgina Ruíz Sandoval, 'Mi giro x señal', Señal Colombia, RTVC

-Yanjanes Meneses, Sistema informativo del Canal Capital, Canal Capital

-Jaime Dinas, Telepacifico Noticias, Telepacifico

-Andrea Guerrero, Noticias RCN, RCN Televisión

-Javier Hernández Bonnet, 'Gol Caracol', Caracol Televisión



Mejor producción periodística para televisión

-'Esta tierra es mía', Telecaribe

-'Pregunta Yamid', Canal 1

-'Efecto Pirry', Canal RED+

-'Alguien está mintiendo', RCN Televisión

-'Los Informantes', Caracol Televisión



Mejor Documental para Televisión

-'Ciudades a Contraluz', What’s Up Doc, Astrohouse, Arena Comunicación Audiovisual, Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals SA, Televisión Española SA y Señal Colombia RTVC

-'Trópicos', Seiamake / Luis Fernando Malagón, Telecaribe

-'Encuentro entre dos peregrinos' / Vladimir Dacol, Dario Silva, Canal Capital

-'Memorias de una estafa', Telemedellín

-'La Voz de todos', Alessandro Angulo- Caracol Televisión



Mejor producción deportiva

-'De donde vengo yo', Telepacifico

-'Cerca de la gloria', Telepacifico

-'Deportes 360', Telecaribe

-'Malos Pasos', Mulata Films- Recmobil, Señal Colombia RTVC



Categorías Entretenimiento

-'La tele letal', Canal RED +

-'Llegó la noche', Teleantioquia

-'Bravissimo', City

-'Hoy es el día', Telecaribe

-'De donde vengo yo', Telepacifico



Mejor presentador/presentadora de programas de entretenimiento

-César Mora, 'De Borondo con César Mora', Telepacifico

-Paulina Vega, 'A otro nivel', Caracol Televisión

-Santiago Moure, 'La Tele letal', Canal RED+

-Marcelo Cezán, 'Bravissimo', City

-Jiggy Drama, 'Versión en Vivo', Señal Colombia RTVC



Mejor programa infantil

-'Niños de mi tierra', Telepacifico

-'Así somos niños', Señal Colombia RTVC

-'Geo Robots', Telecaribe

-'Diverti2', Telecafé

-'All about Creole', Teleislas



Mejor programa juvenil

-'Francisco el Matemático', RCN Televisión

-'El amor en los tiempos del match', Señal Colombia, RTVC

-'Contacto', Telecaribe

-'Antioquia asombrosa', Teleantioquia

-'#TBT Sin limites', Canal Capital



Mejor programa reality o concurso

-'Patrulla médica', Lulo Films, Señal Colombia, RTVC

-'Pasión café', Telecafé

-'A otro nivel', Caracol Televisión

-'English Generation', Teleislas



Mejor Programa de Humor

-'Los Yo Tuve', Telecaribe

-'Humor Inédito', Teleantioquia

-'Suso's Show', Caracol Televisión

-'Monólogos sin propina', Telemedellín

Categorías especiales

Mejor producción audiovisual de animación

-'Vida Pública Show', Trineo.tv

-'Geo robots', Telecaribe

-'Tin&Tan', Señal Colombia RTVC

-'Anancy the Land', TeleIslas



Mejor director de música

-José Carlos María, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Iván Benavides, 'Versión en Vivo', Señal Colombia, RTVC

-Nicolás Romero, Pedro Rovetto, 'Salsa, aguante y rock and roll Superlitio 20 años' Nicoás Romero, Juan Carlos Pellegrino, Canal Tr3ce



Mejor Director de Arte

-Carlos Ríos, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Jhoyson Suárez, 'Los 16 grandes', Telecaribe

-Saúl Morales, 'Versión en vivo', Señal Colombia RTVC



Mejor fotógrafo

-Rubén Fernández, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Juan Carlos Cajiao, Carlos Hernández, Karen Gómez, 'Así Somos', Señal Colombia, RTVC

-Julian Sabogal, 'Camino Esperanza', Canal Institucional

-Andrés Morales, 'Buena Letra', Telepacifico

-Juan David Acevedo, Jesús Mario Muñoz, 'Mundo Hacker'



Mejor Editor

-Carlos Pietro y Juan Fernando Cañola, 'Ciudades a contra luz', Telecafé

-Juan Manuel Rosales, 'Soldados 1.0', RCN Televisión

-Jorge Bacca, 'A otro nivel', 'Yo me llamo', 'Desafío Súper Humanos', Caracol Televisión

-Óscar Vernaza, Camilo Estrada, Adrián Renjifo y Pablo Herrera., 'Así somos niños', Señal Colombia RTVC



Mejor talento infantil

-Eder Berrío, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Carlos Ramírez, 'La Nocturna', Caracol Televisión

-Alberto Kammerer, 'Los Morales', Caracol Televisión

Menciones especiales

Mención Especial Mejor Nuevo Creador

-Ginna Ortega y Adriana Bernal Mor, 'El amor en los tiempos del match', Señal Colombia RTVC

-Juliana Ladrón de Guevara y Pedro Vega, 'Fórmulas del cambio', Colciencias, Señal Colombia RTVC

-Alejandro Escobar Castaño, '#TBT Sin Límites', Canal Capital

-Luis Eduardo Martínez, 'Expedición marimba', Untelevisión, Unimedios

-UdeceTevé, 'Hablan los maestros', Universidad de Cartagena, Canal Udecetevé



Mención Especial Mejor producción de canal comunitario

-'Navidad Pacifica', Colectivo MEJODA

-'Hecho a mano', Paracolombia y Buenos Aires TV

-'El Playón, memorias de mi pueblo', Escuela Nómada de Medios de Comunicación



Alternativos y Comunitarios

-'Mejor enfocados', Cimavisión Televisión



Mención Especial Mejor producción de interés publico

-Carnaval de Barranquilla, Telecaribe

-Rock al Parque, Canal Capital

-Transmisión Visita al Papa, Canal Institucional

-Urban Bike Inder Medellín 2017, Telemedellín

-Festival de Petronio Álvarez, Telepacifico



Mención Especial Mejor producción de inclusión social

-'Con otros ojos', Telecaribe

-'Así somos', Señal Colombia, RTVC.

-'Conectados', Canal Capital

-'Niños de mi tierra, Papa China', Telepacifico

-'Nuestra huella', Canal Institucional

Categorías que vota el público

Mejor Producción On Line

-'#HolaSoyDanny', Daniel Samper

-'Así somos', Señal Colombia

-'SiCListas', Colectivo SiCLas, MediaCasa.co

-'La otra orilla', Quinto Color

-'Minuto Deportivo', Telecaribe



Mejor serie de ficción Web

-'Selección Natural', #HelenaFilms

-'Clonados', #RafaelNovoaSinFiltro, Yerbabuena Films

-'#TBT Sin Límites', Canal Capital

-'LaMancave', La Mancave

-Testosterona Pink- Caracol Televisión



Mejor talento on line

-Paola Ovalle, 'Pillows Sessions'

-Ricardo Quevedo, '5 minutitos más'

-Alexis Pelaez, '#TBT sin limites'

-Iván López, 'Testosterona Pink'

-El Parche, 'El Parche'



Mejor talento revelación on line

-Javier Ramírez, Javier Ramírez

-Sebastián Silva, True3D

-JsCasta, JsCasta

-Christian 'El Pantera Rojas', 5 Minutitos más

-Carolina Gómez, La ManCave



Mejor Producción favorita del público

-'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-'Transmisión visita del Papa', Canal Institucional

-'Tarde la conocí', Caracol Televisión

-'Francisco el Matemático', RCN Televisión



Mejor talento favorito del público

-Aida Bossa, 'Déjala morir, la Niña Emilia', Telecaribe

-Carlos Torres, 'Francisco el Matematico', RCN Televisión

-Juan Diego Vanegas, 'Asquerosamente Rico', Señal Colombia RTVC

-Sebastián Villalobos, 'SUPÉRATE 2.0', Pruebas Supérate con el saber, Canal Insitucional