Netflix canceló 'Gypsy', la serie protagonizada por Naomi Watts

No ha sido un año muy bueno para la continuidad de algunas series de Netflix. A la sorpresiva cancelación de "Sense8", que tuvo un salvavidas gracias a sus seguidores, se sumaron las de producciones como "The Get Down" y "Girlboss".



Pero no fue la última, ya que el thriller psicológico "Gypsy" tampoco fue renovado para una nueva temporada.

Según indicó el sitio especializado Deadline, el show protagonizado por Naomi Watts ("Lo imposible") y Billy Crudup ("Comer, rezar, amar") no tendrá un segundo ciclo, a diferencia de los que se esperaba.



El medio estadounidense aseguró que los productores estaban en conversaciones para la próxima temporada, incluso los escritores llevaban cuatro semanas trabajando en líneas argumentales y guiones.



"Gypsy" seguía a una particular terapeuta, Jean Holloway (Watts), quien fuera de todo protocolo, se involucraba en la vida de la gente que rodeaba a sus pacientes. La serie debutó en la plataforma el pasado 30 de junio con diez capítulos.



MERCURIO (CHILE) - GDA