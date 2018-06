03 de junio 2018 , 01:05 a.m.

La temporada final de ‘Juego de tronos’ avanza su rodaje y, a pesar del secretismo que envuelve la filmación, cada vez son más los protagonistas de la serie que ofrecen sus impresiones al conocer el desenlace de la aclamada ficción.



El último ha sido Nikolaj Coster-Waldau, actor que da vida a Jaime Lannister, también conocido como el ‘Matarreyes’. El danés avisó a los fans, durante una entrevista para el sitio ‘Gold Derby’, que el final de ‘Juego de tronos’ será “descorazonador”.



El cierre de esta serie, planteada como una adaptación de la saga ‘Canción de hielo y fuego’, del escritor George R. R.Martin, llega antes que el de los libros, a los cuales adelantó desde hace un par de temporadas.

Su argumento gira en torno a la lucha por el poder, involucrando a personajes de gran corazón, en contraste con otros profundamente ambiciosos, capaces de satisfacer sus deseos a cualquier precio.



No obstante, según Coster-Waldau, esto no significa que haya como tal buenos o malos. “Todo se trata de en quién te enfocas”, afirma el actor. “En la última temporada, por ejemplo, vemos una victoria de Daenerys, una de las heroínas de la historia, pero desde la perspectiva de los derrotados, los Lannister. Estos son atacados por un dragón y puedes sentir el terror desde la mirada de ellos”.



El actor también recogió sus impresiones sobre el desarrollo de su personaje, Jaime Lannister, hermano y amante de la actual reina de poniente, Cersei Lannister.



“Él (Jaime) está definido por su relación con Cersei”, la cual se ha presentado como una mujer fuerte y rencorosa, capaz de llegar hasta las últimas consecuencias para obtener lo que quiere. Incluso, como demostró en temporadas pasadas, a volar un templo en el que estaban sus enemigos sin importarle las vidas inocentes.



“Hay una diferencia entre lo que quisieras que tu personaje haga y lo que realmente hace. Creo que soy más romántico que David Benioff y Daniel Brett Weiss (los productores de la serie). Desde hace tiempo venía diciéndole a Jaime: ‘Solo deja a Cersei, claramente tú la amas más que ella a ti’. Pero no pasaba” afirmó el Coster-Waldau.



En la séptima temporada, sin embargo, el ‘Matarreyes’ actuó por primera vez contra los deseos de su hermana. Para el actor será interesante ver si este giro en el comportamiento de Jaime es definitivo.

Este foco en el carácter emocional de los personajes hace parte del éxito de la serie. “Encuentro estos personajes tan cercanos, incluso en este loco mundo con dragones, lobos y magia. Creo que eso explica por qué la gente ama el ‘show’ ”, dice el actor.



Pero el desarrollo de personajes es complementado por impresionantes escenas bélicas. Entre las más famosas están la Batalla del Aguas Negras, en la segunda temporada, la Batalla de Bastardos, en la sexta, y la ya mencionada emboscada de Daenerys en lomos de su dragón al ejército Lannister.



En la octava temporada se prevén secuencias incluso más impresionantes. El ayudante de dirección de la serie, Jonathan Quinlan, publicó hace poco en su cuenta de Instagram un mensaje sobre la grabación, en el que revelaba que entre enero y marzo de este año se grabó en Irlanda del Norte la mayor batalla en la historia de la serie, durante 55 noches consecutivas.



Habrá que esperar, pues hasta 2019 para la conclusión de esta historia, en la que las disputas e intrigas que han dado vida al argumento coexistirán con una amenaza mucho mayor, que no es humana: el avance del Rey de la Noche y los caminantes blancos que vienen del norte.

Jaime Lannister estará en Colombia

El ‘Matarreyes’ es uno de los invitados de la Comic- Con Colombia 2018, que se celebrará en Bogotá del 8 al 11 de junio. Al igual que el año pasado, Nicolaj Coster-Waldau vuelve a estar entre las celebridades del evento, que hasta ahora se había realizado en Medellín. Julio César Caballero, director de Comic Con Colombia, aseguró que esta es una consecuencia de las experiencias positivas de las cinco ediciones anteriores. Otros de los invitados son Nathali Emmanuel, también miembro del elenco de ‘Juego de tronos’, como la consejera Missandei; Darko Peric, Helsinki en la serie española ‘La casa de papel’; y Luis Ángel Gómez, el niño que hizo la voz de Miguel, el protagonista de la película Coco, de Disney.



